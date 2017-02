Romania, data in judecata de Comisia Europeana, pentru depozite ilegale de deseuri

In pofida avertismentelor anterioare ale Comisiei, Romania nu a reusit sa ia masuri in ceea ce priveste depozitele de deseuri neconforme, in concordanta cu prevederile din normele europene relevante (Directiva 1999/31/CE a Consiliului), sustine CE.Astfel, statele membre au obligatia de a recupera si elimina deseurile intr-un mod care sa nu pericliteze sanatatea umana si mediul, interzicand abandonarea, descarcarea sau evacuarea lor necontrolata. Romania avea obligatia de a inchide si a reabilita depozitele de deseuri municipale si industriale care nu corespund standardelor pana la 16 iulie 2009.Intrucat pentru remedierea acestei situatii nu s-au inregistrat progrese suficiente, Comisia a adresat un aviz motivat suplimentar, in septembrie 2015, solicitand autoritatilor romane sa ia masuri corespunzatoare cu privire la 109 situri necontrolate care, desi nu mai erau utilizate, continuau sa reprezinte o amenintare pentru sanatatea umana si pentru mediu.S-au inregistrat unele progrese, dar pentru 68 de depozite de deseuri masurile necesare de remediere si inchidere nu fusesera finalizate in decembrie 2016. Pentru a determina Romania sa accelereze procesul, Comisia trimite autoritatile romane in fata Curtii de Justitie a UE.In temeiul dreptului UE, in Europa ar trebui sa fie desfasurate doar activitati controlate si sigure legate de depozitele de deseuri. Directiva privind depozitele de deseuri stabileste standarde pentru protectia sanatatii umane si a mediului, in special a apelor de suprafata, a apelor subterane, a solului si a aerului, impotriva efectelor negative cauzate de colectarea, transportul, depozitarea, tratarea si eliminarea deseurilor. Aceasta urmareste sa previna sau sa reduca, pe cat posibil, efectele negative ale depozitarii deseurilor, pe intreaga durata a ciclului de viata a unor astfel de depozite.Exista numeroase modalitati de eliminare a deseurilor. Ingroparea acestora in sol, cunoscuta sub denumirea de "depozitare", este metoda cel mai putin durabila din punct de vedere ecologic si ar trebui sa fie mentinuta doar la minimul absolut necesar, mai spune CE.