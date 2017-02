Parlamentul European a aprobat acordul comercial dintre UE si Canada

Europarlamentarii au aprobat CETA cu 408 voturi pentru si 254 impotriva.Cele doua parti se bucura de succesul politcii lor de liber schimb dupa luni de proteste impotriva CETA, venit in ciuda atitudinii presedintelui SUA, DOnald Trump, care s-a retras din Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) si vrea sa inchida si Acordul Nord American de Liber Schimb.CETA s-a confruntat cu demonstratii conduse de sindicate si organizatii protestatare care au spus ca va duce la o cursa in jos in privinta standardelor din sectorul muncii si mediului si ca va permite corporatiilor multinationale sa dicteze politicile publice.Suporterii tratatului afirma ca dreptul de a introduce reglementari este inclus in CETA si ca acesta a inlocuit comisiile de arbitraj inchise cu curti transparente si independente pentru rezolvarea disputelor. Acordul, negociat timp de sase ani si incheiat dupa zile de agonie din cauza opozitiei unei regiuni din Belgia, aduce eliminarea unui numar semnificativ de taxe vamale si bariere non-tarifare.Pentru Romania insa, are si o semnificatie politica majora: cetatenii romani vor putea calatori in Canada fara vize.Unele dintre masurile prevazute in CETA vor intra in vigoare imediat, chiar daca pentru implementarea totala e nevoie si de acordul fiecarui stat membru UE