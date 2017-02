[P] Productia locala de hidrocarburi cedeaza in fata importurilor

Potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica, importurile de gaze ale Romaniei au crescut anul trecut cu 629%, comparativ cu 2015, ajungand la 1,185 milioane de tone echivalent petrol, in timp ce productia domestica de gaze a scazut in 2016 cu 12,5%, totalizand 7,487 milioane tone echivalent petrol.Aceste schimbari majore ale balantei importurilor de hidrocarburi reprezinta materializarea riscului asupra caruia ROPEPCA a atras atentia in repetate randuri, anume ca productia interna de gaze naturale este discriminata in raport cu importurile, ca urmare a unei politici fiscale ce nu reflecta realitatile pietei locale (continuarea impozitarii suplimentare a veniturilor obtinute din liberalizarea pietei gazelor si a pragului de 72 lei/MWh in conditiile in care preturile pe piata au fluctuat in 2016 sub acest nivel). Aceasta politica este inca in vigoare, riscand sa isi adanceasca efectele in conditiile in care, odata oprite, sondele pot fi repornite doar cu costuri semnificative sau nu mai pot fi repornite deloc.Pe fondul unei cereri constante, cresterea masiva a importurilor de hidrocarburi are un impact negativ atat asupra securitatii energetice, cat si asupra economiei nationale. Pozitia favorabila a Romaniei la nivel european in ceea priveste independenta energetica este usor de deturnat prin implementarea unor politici nationale care nu tin cont de realitatile industriei. Totodata, amintim ca o investitie de 1 miliard de euro se traduce intr-o contributie a sectorului de 3,2 miliarde de euro in PIB , astfel ca orice scadere a productiei si respectiv a investitiilor se reflecta proportional in PIB-ul Romaniei.Totodata, ROPEPCA face apel catre autoritatile statului pentru o corecta si onesta abordare a problemelor cu care se confrunta piata de titei si gaze si reaminteste tuturor partilor implicate nevoia de documentare si informare publica corecta, precum si de dialog consolidat pentru asigurarea unui cadru legislativ predictibil si a unui pachet fiscal care sa sustina industria, in beneficiul direct al intregii economii romanesti."Orice decizie politica si fiscala ce ignora realitatile pietei locale si profilul industriei afecteaza sustenabilitatea productiei, atractivitatea investitiilor si duce in fapt la pierderi economice si de securitate energetica. In conditiile in care noul Executiv a anuntat ca va definitiva in scurt timp noul cadru fiscal privind industria de titei si gaze, apreciem ca este esential ca dezbaterea din spatiul public sa se bazeze pe cifre reale si pe analize calificate astfel incat dialogul purtat cu partenerii institutionali sa conduca la cele mai bune decizii, pentru sustinerea industriei si pentru dezvoltarea intregii economii romanesti”, afirma Mark Wagley, presedintele in exercitiu al ROPEPCA.Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) are un nou comitet de management cu un mandat de un an, alcatuit din sapte membri executivi si doi membri non-executivi si este condus de Mark Wagley, in calitate de presedinte. Mark V. Wagley este directorul general pentru Hunt Oil Company Romania si este responsabil pentru operatiile companiei Hunt Oil in toata zona Europei de Est. Dintre membrii executivi mai fac parte Harald Kraft (Stratum Energy) - viitor presedinte al asociatiei, Artur Stratan (Amromco Energy) - fost presedinte, Alexandru Maximescu (OMV Petrom), Ede Nagy (Panfora), Saniya Melnicenco (NIS Petrol) si Steve Pearson (Sand Hill Petroleum Romania). Din pozitia de autoritate executiva a Asociatiei, care asigura aplicarea deciziilor luate de Adunarea Generala, Comitetul director va continua dialogul cu autoritatile publice pentru garantarea stabilitatii pe termen lung a cadrului fiscal din Romania. In dezvoltarea dialogului purtat cu partenerii institutionali, ROPEPCA va continua sa prezinte Guvernului si tuturor reprezentantilor societatii realitatile, statisticile si prognozele specifice industriei, astfel incat industria de petrol si gaze sa primeasca tratamentul de care are nevoie, pentru sustinerea cresterii economice a industriei si pentru dezvoltarea intregii economii romanesti.: De la infiintarea sa in anul 2012, Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (”ROPEPCA”) si-a propus sa fie un promotor al industriei onshore, pentru sprijinirea dezvoltarii, diversificarii si competitivitatii industriei. ROPEPCA beneficiaza de adeziunea membrilor celor mai activi in industria onshore si cuprinde acum 18 membri: ADX Energy, Amromco, Aurelian Petroleum, Bankers Petroleum, East West Petroleum, Expert Petroleum, Fora Oil & Gas, Hunt Oil, Moesia Oil & Gas, NIS Petrol, Oilfield Exploration Business Solutions, OMV Petrom, Panfora Oil and Gas (MOL Group), Repsol, Sand Hill, Stratum Energy, Winstar Satu Mare/Serinius Energy, Zeta Petroleum.