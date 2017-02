Ministrul Educatiei Pavel Nastase: Pana la finalul lui 2017 vrem sa trecem prin Parlament o noua Lege a Educatiei Nationale

HotNews.ro a transmis LIVE TEXT principalele declaratii

Ministrul Educatiei Pavel Nastase si secretarii de stat Liviu Marian Pop, Gigel Paraschiv si Gabriel Liviu Ispas au sustinut o conferinta de presa miercuri, incepand cu ora 13:00.

Principalele declaratii ale ministrului Pavel Nastase:

In acest interval de timp au fost luate o serie de masuri foarte vizibile.

Cresterea salariilor cu 15% pentru tot personalul din invatamantul din Romania

Studentii au primit bursele marite de la 81 la 200 de lei.

Am asigurat gratuitatea studentilor pe CFR.

Sunt de asemenea o serue de programe in derulare: Cornul si laptele, masa calda in 50 de unitati scolare

Ca si probleme pe cele 2 companenta (preuniversitar si universitar), ca investitii, vom construi 2500 unitati scolare, crese si granitite noi si fonduri pentru a finaliza o parte din obiectivele de investitii in derulare. Vom incepe anul acesta constructia a 500 unitati scolare.

Despre invatamantul preuniversitar

Suntem la zi cu programele scolare pt gimnaziu (V-VIII) si realizam manualele scolare pentru clasa a V-a.

Vrem sa facem si o evaluare a ceea ce s-a produs pana in rpezent, dincolo de activitatea principala - asigurarea elevilor manuale pana la 1 sept - noi dorim sa vedem si un feedback a ceea ce s-a vazut pana in prezent.

Avem o rata foarte mare a abandonului, toata lumea spune ca copiii stau foarte mult la scoala, toate aceste lucrruri trebuie analizate.

In privinta resusrei umane, putem sa avem manuale foarte bune daca nu avem dascali care sa fie pregatitui si sa cunoasca noile tehnologii.

Dorim prin proiecte finanatate la nivel european sa finantam pregatirea cadrelor didactice din invatamnatul preuniversitar.

Vrem sa decongestionam elevii , sa ii ducem intr-un program prin cares a ii invatam cum sa invete, nu sa ii punem sa memoreze.

Experienta mondiala ne spune acest lucru. japonezii spre exemplu au un program de educatie in acest sens

Invatamantul universitar

Universitatile au autonomie, se respecta acest lucru

Este importanta consultarea beneficiarilor acestui sistem , prin nteremdiul Consiliului National al Rectorilor.

Avem de asemenea o serie de HG care vizeaza inceperea anului uni 2017-2018, cum ar fi numarul de scolarizare, specializarile etc.

Gigel Paraschiv, secretar pentru invatamantul universitar:

pe site-ul edu.ro se afla in dezbaterea publica nomenclatorul specializarilor.

Speram ca Hotararea sa fie aprobata astazi pentru ca din prima zi a semestrului II, studentii sa beneficieze de bursele marite.

2.700.000.000 lei - finantarea de baza, pe numarul de studenti si pe performanta



Universitatile stiu ca nu toate vor primi finantarea de baza cu 15%. Unele vor primi cu 20%, altele mai putin de 15%.

Liviu Pop, secretar de stat pentru invatamantul preuniversitar:

Speram ca inscrierea copiilor in clasa pregatitoare sa se faca mult mai bine.

Nu s-a rezolvat problema flotantului. Am propus catre MAI sa se clarifice acest subiectpt ca nu tine de atributiile MEN.

Suntem in dezbatere cu structura anului scolar 2017-2018, sper ca pana la sfarsitul saptamanii acesteia sa avem structura aprobata.

Avem o problema cu legea bugetului de stat, noi trebuia ca din 13 feb sa incepem procedura pt acordarea gradatiilor de merit. Anul acesta nu pot sa isi depuna profesorii dosarele pt ca nu exista contract colectiv de munca, nu se pot face criteriile pentru fiecare disciplina, iar noi nu putem incheia un alt contract de munca pana cand nus e publica in MOf legea bugetului de stat. Se decaleaza pana la 40 de zile.



Gabriel Liviu Ispas, secretar de stat responsabil cu directia juridica:

toate deciziile pe care vrem sa le luam vor fi marcate de dezbateri publice.



Intrebari



1. Problema manualelor scolare la clasa a V-a

Pavel Nastase: Programa scolara a fost in dezbatere publica, s-a incheiat aceasta dezbatere, se fac corectiile la forma initiala. In continuarea va fi un OM care va promova aceasta programa.

Avem un departament pentru manuale - centrul national pt evaluare - care se va ocupa de partea de achizitie publica.

2. Despre numirile fostilor directori in posturile vacante dupa organizarea consursului



P. Nastase: Nimeni in anul scolar 2017-2018 nu va mai ocupa un post de director sau director adjunct decat prin concurs. Noi deja am demarat aceasat actiue de organizarea a unui concurs cares e va desfasura in luna martie.



Aceste numiri sunt temporare pana la sfarsitul anului ca sa nu mai avem blocaje. Dupa care toti directorii si directorii adjuncti vor fi numiti doar prin concurs. Vom avea grija sa fim transparenti in organizarea concursului.



S-a creat asa o imagine ca fostii directori nu erau oameni competenti insa 80% dintre cei care au promovat concursul sunt fosti directori.

Acest ordin a venit sa rezolve o problema acuta. Acelasi lucru se va intampla si pentru inspectorii scolari.

(In aceste doua luni, cate numiri s-au facut?) Posturile vacante au fost de 666 si noi am organizat o video conferinta la o saptamana si problemele erau rezolvate. Marea majoritate a numirilor nu au fost dintre fostii directori.



Cei care s-au inscris la concurs, chiar daca au picat concursul, vor sa ocupe un post de manager

3. Despre Legea Manualelor Scolare



Liviu Pop: Astazi nu avem nici procedura pentru reeditarea manualelor nici pentru re-licitare. Nu avem reglementata ce inseamna didactica auxiliara. Proiectul va viza aceste aspecte, aceasta metodologie. Vrem sa facem un sistem util transparent. Va fi corelat cu biblioteca virtuala. Va fi o dezbatere ampla pe Legea manualelor. Pe la inceputul lunii iunie va fi finalizata.

Nastase: Avem problema numarului mare de manuale scolare care intra in ghiozdanele elevilor si le provoaca probleme de sanatate. Este important sa facem digitizarea de o maniera interactiva si sa fie distribuite de pe un server de unde copii sa le ia, sa nu mai fie disctribuite cu CD-uri ca acum. Trebuie pus foarte clar acest acces de la distanta la manuale, ca sa nu mai fie nevoie de CD. De ce sa nu gandim un sistem in care sa le dam un eBook care sa inmagazineze toate manualele, si pe cares a il foloseasca si acasa.

Toate scolile din Romania sunt conectate la internet. In rural, unde nu sunt calculatoiare, cu ajutorul unor mari compaani din sistemul IT vrem sa ducem calculatoare si acolo.



4. Despre o eventuala reorganizarea a UEFISCDI

Gigel Paraschiv: Aceasta informatie a aparut in spatiul public in urma cu 10 zile. Am fost intrebat daca vrem sa il desfiintam, raspunsul meu "Nici pomeneala". Are un rol dupa care functioneaza, are un regulament, are un rol extrem de important in ceea ce inseamna gestionarea bazelor de date ale MEN.



Nu s-a pus problema reorganizarii, restructurarii, desfiintarii UEFISCDI.



5. Despre acuzatiile de plagiat aduse sefei DNA, Laura Codruta Kovesi

Nastase: De problema plagiatelor se ocupa CNATDCU. El decide. A fost o contestatie care a fost depusa la CNATDCU, s-a reevaluat teza de doctorat, rezultatul este public.



A fost o decizie, teza nu este plagiat.

6. Despre o noua Lege a Educatiei Nationale



Nastase: De foarte mult timp exista diverse versiuni, si in Parlament, Noi dorim foarte mult ca impreuna cu comisiile de specialitate din Parlament, cu Consiliul National al Rectorilor, cu asociatiile de parinti, de elevi, sa facem consultari pe Legea Educatiei Nationale. Vom face aceste consultari si in mod repetitiv vom avansa spre o versiune care pana la sfarsitul anului sa fie aprobata de parlament.

7. Despre finantarea universitatilor

Paraschiv: Finanatarea are mai multe componente, cea de baza, finantarea suplimentara si finantarea pentru dezvoltarea institutionala.



In jur de 3600 lei costul standard pentru student in 2017. Finantarea se acorda si in functie de performante si in fucntie d emai multe criterii. Aceasta finanatare va fi diferentiata de la o univ la alta.

Finantarea pentru dezvoltarea univ se acorda prin proiecte, tot de catre UEFISCDI.

8. Invatamantul preuniversitar: Doua componente - planurile cadru si programele. La clasele 1-4 se uita cineva si analizeaza corelatia intre manuale si continutul programei?

Liviu Pop: Pe site-ul ISE au fost puse in dezbatere publica. Exista acum, la matematica spre exemplu, peste 700 de raspunsuri ale specialistilor.

In ceea ce priveste legatura dintre programa si manuale, evaluarea manualelor s-a facut in functie de programa.

P. Nastase: Daca exista necorelari, trebuie sa vedem cauza. Manualul trebuie sa respecte programa.

Liviu Pop: Pentru elaborarea programelor scolare 5-8, comisiile au fost formate din profesori, profesori universitari si memebri ai academiei, in comisile de evaluarea a manualelor sunt profesori. Vrem sa preluam aceasta presiune de pe cei care fac parte din aceste comisii.

9. Despre o noua lege a educatiei.



Nastase: In programul de Guvernare este prevazuta aceasat legea a educatiei. Dl Campeanu este deputat si este membru in Comsiia de invatamant.



10. Incepeti de la zero?

Nastase: Vom prelua tot ceea ce este corect, obiectiv si care va conduce cate obiectivele pe care ni le asumam.

10. Despre o posibila reorganizare CNATDCU.



Nastase: CNATDCU are un regulament de functionare, comsii de specialitate, atat timp cat beneficiarii sistemului nu au observatii, nu cred ca sunt necesare modificari.

Cel mult se pot face la solicitari modificari minore care sa nu schimbe statutul si rolul CNATDCU.

Gigel Paraschiv: Cred ca sunt 7 persoane din diverse comisii care si-au depus demisia, vor trebui facute in curand completari de comisii. Nu, nu ne-am propus sa desfiintam CNATDCU. Functioneaza foarte bine. Nu vedem de ce sa schuimbam ceva ce merge.



Nastase: Nici sa il reorganizam nici sa il restructuram.