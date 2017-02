UPDATE Nicusor Constantinescu, adus la DNA Constanta. Fostul sef de CJ isi adauga inca trei dosare la lunga lista de procese si condamnari

Nicusor Constantinescu executa, din 29 iunie 2016, o pedeapsa de cinci ani de inchisoare, primita dupa ce Curtea de Apel Constanta l-a gasit vinovat de abuz in serviciu pentru ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean, a initiat doua proiecte de hotarare, adoptate apoi de plen, prin care era evacuat Centrul Militar Zonal din sediul pe care il ocupa, ambele fiind anulate de instanta.

Intr-un alt dosar, Nicusor Constantinescu a fost

pentru abuz in serviciu, pentru ca ar fi platit 30 de milioane de lei din bugetul Consiliului Judetean Constanta pentru plantarea de perdele forestiere si pentru alte proiecte care nu s-au realizat. Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva si a fost contestata la instanta suprema.

, a primit Nicusor Constantinescu in 27 iunie, la Tribunalul Bucuresti, care l-a gasit vinovat de abuz in serviciu pentru ca a refuzat aprobarea construirii unui parc eolian. Decizia a fost contestata si se judeca la Curtea de Apel Bucuresti, care va da o solutie definitiva in acest caz.

Nicusor Constantinescu de Tribunalul Constanta, din vara anului trecut, pentru achizitionarea si intretinerea elicopterului care ulterior s-a prabusit in Lacul Siutghiol din Mamaia.

Nicusor Constantinescu

la Tribunalul Constanta, in care este acuzat alaturi de fosti angajati ai Consiliului Judetean, pentru un prejudiciu de opt milioane de euro, privind plati nelegale din fonduri publice catre asociatii, fundatii sau cluburi sportive.

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta este

din Constanta, alaturi de mai multi angajati ai Primariei municipiului, printre care fostul edil Radu Mazare. Dosarul se judeca din noiembrie 2008 la Curtea de Apel Bucuresti si a avut pana in prezent peste 100 de termene.

Intr-un

, in 25 noiembrie 2016, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de abuz in serviciu, dupa ce ar fi efectuat plati nelegale de peste 11,6 milioane de lei pentru realizarea de lucrari de cadastrare, majoritatea fictive, a drumurilor judetene si comunale din Constanta, fraudand bugetul local cu peste 11 milioane de lei.

Constantinescu este cercetat in trei noi dosare, sub invinuirea de abuz in serviciu, potrivit avocatului sau, Marius Mocanu.Acesta a declarat, la iesirea de la DNA, ca Nicusor Constantinescu a fost citat la DNA Constanta pentru a i se aduce la cunostinta faptul ca este suspect in alte trei dosare de abuz in serviciu, doua dintre ele fiind instrumentate pentru activitatea Regiei Judetene de Drumuri si Poduri (RAJDP) Constanta si un al treilea pentru contractele incheiate cu o societate comerciala editoare de presa - Combat Press SRL.La intrarea in sediul DNA, Nicusor Constantinescu le-a spus jurnalistilor ca a fost adus cu o salvare 'foarte moderna', dar nu i s-a comunicat in ce calitate va fi audiat, de martor sau suspect, insa crede ca nu a fost adus pentru abuz in serviciu, intrucat aceasta fapta tocmai a fost dezincriminata.La audierea de la DNA Constanta el este asistat de avocatul sau.Lista condamnarilor si dosarelor lui Nicusor Constantinescu (Sursa News.ro):