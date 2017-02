Horodniceanu, DIICOT: Abuzul in serviciu nu este dezincriminat in acest moment

"Sunt opinii juridice ale unora si opinii juridice ale altora (cu privire la dezincriminarea abuzului in serviciu sau nu - n.r.). Suntem juristi si noi, sunt juristi si judecatorii, fiecare interpreteaza in felul lui. Opinia noastra juridica am exprimat-o. Dupa declararea ca neconstitutional a textului, asa cum spune si legea, textul nu a fost abrogat si trebuie modificat in sensul celor solicitate de Curtea Constitutionala. Nu este dezincriminat abuzul in serviciu in acest moment. Dezincriminarea ar insemna o abrogare, chiar si tacita", a spus Horodniceanu, la Palatul Parlamentului, intrebat daca din punctul sau de vedere in acest moment este dezincriminat abuzul in serviciu.In ce priveste o posibila comasare a DIICOT cu DNA, acesta a spus ca "nu ar fi o idee foarte buna".Horodniceanu a fost prezent miercuri la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, unde a depus o serie de amendamente la Ordonanta de Urgenta a Guvernului 78/2016 pentru organizarea si functionarea DIICOT.