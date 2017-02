Vot istoric pentru Romania la Bruxelles: Parlamentul European ar putea aproba astazi acordul cu Canada, care va aduce ridicarea vizelor pentru romani

Daca Parlamentul European va vota acordul, unele dintre masurile prevazute in CETA vor intra in vigoare imediat, chiar daca pentru implementarea totala e nevoie si de acordul fiecarui stat membru UEComertul UE-Canada a reprezentat peste 60 de miliarde de euro in 2015. Odata cu intrarea in vigoare a acordului, este de asteptat ca aceasta suma sa creasca, potrivit cifrelor oferite de Parlamentul European. Acordul CETA ar elimina, practic, toate tarifele intre UE si Canada, cu exceptia celor pentru serviciile publice, serviciile audiovizuale si de transport si un numar redus de produse agricole. Acordul prevede, de asemenea, certificarea reciproca pentru o serie de produse, de la bunuri la jucarii.Cum se traduce acordul CETA pentru europeni:Angajatii. Pentru anumite categorii profesionale din UE, va fi mai usor sa ofere servicii din sfera contabilitatii, ingineriei, afacerilor juridice, arhitecturii etc. in Canada. CETA ofera cadrul prin care UE si Canada sa recunoasca reciproc calificarile din aceste profesii. Acordul va ajuta, de asemenea, ca personalul companiilor sa se deplaseze temporar pe cealalta parte a Atlanticului.Companiile. Simplificarea procedurilor ar facilita o eventuala intrare sau extindere a firmelor din UE pe piata canadiana. Prin intermediul acordului, Canada deschide ofertele sale guvernamentale pentru intreprinderile din UE mai mult decat cu oricare dintre ceilalti parteneri comerciali. Canada, de asemenea, se angajeaza sa faca procesul de licitatie mai transparent prin publicarea tuturor ofertelor sale publice pe un singur site de achizitii publice (accesul la informatie este unul dintre cele mai mari obstacole pentru companiile mici in accesarea pietelor de peste mari).Protectia produselor UE. In general, Europa va fi in masura sa exporte aproape 92% din produsele sale agricole si alimentare in Canada, fara taxe suplimentare. Cu toate acestea, denumirea originara pentru produsele din UE este protejata in temeiul CETA (De exemplu, Magiunul de Prune Topoloveni, produs in Romania, va fi comercializat sub aceeasi denumire pe ambele maluri ale Atlanticului).Premierul Canadian Justin Trudeau va veni la Strasbourg pentru un discurs in fata Parlamentului European pe 16 February.