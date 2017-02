Premierul Grindeanu isi completeaza echipa cu doi fosti colaboratori: un fost ministru absolvent al Academiei SRI si fostul sau sef de cabinet de la Ministerul Comunicatiilor

Pana acum, Grindeanu a lucrat la Guvern aproape exclusiv cu oameni veniti din pepiniera de cadre a PSD, precum Mihai Busuioc, seful Secretariatului General, fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii pe vremea cand in fruntea acestuia se afla Liviu Dragnea.a fost numit în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului Sorin Grindeanu. Nica a fost ministru al Fondurilor Europene în intervalul martie-noiembrie 2015 în Guvernul Ponta, avand o performanta buna in atragerea de fonduri.Nica, o prezenta publica extrem de discreta, a absolvit Academia Nationala de Informaţii a SRI in 2003. El a lucrat apoi în Ministerul Apararii, ocupandu-se de prelucrare, analiză şi sinteză a informaţiilor, a fost manager pentru recrutarea de personal şi responsabil cu managementul de risc.Ulterior, a devenit consilier al Rovanei Plumb cand aceasta era europarlamentar. A venit apoi cu Plumb la Ministerul mediului si Ministerul Muncii, fiind secretar general.Numele lui Marius Nica a fost vehiculat dupa alegerile parlamentare din 2016 ca posibil premier, dar Liviu Dragnea a spus in repetate randuri ca nu va ceda functia unei persoane apropiate de serviciile de informatii.a fost si el numit în funcţia de consilier la cabinetul premierului.Potrivit declaratiilor de avere si de interese din 2014 si 2015, Florin Baranga a fost consilier al lui Grindeanu si seful sau de cabinet cand acesta era ministru pentru Societatea Informațională in Guvernul Ponta. Anterior, a fost colaborator la biroul parlamentar al acestuia din camera Deputatilor.In declaratia de avere aferenta anului 2014, el aparea ca administrator al firmei de brokeraj in asigurari SC Moni Flor SRL, dar si ca membru in Consiliul de Administratie al Institutului de Cercetare - Dezvoltare in Informatica.Deciziile premierului au fost publicate marţi în Monitorul Oficial.