Potrivit ultimelor informatii este vorba de patru persoane decedate, a spus Mircea Merea, director la Ambulanta Arad la Digi 24.Conform purtatorului de cuvant la ISU Arad, George Plesca, un autocar inmatriculat in Romania, care circula pe ruta Hamburg - Bucuresti, a fost implicat intr-un accident in lant pe Autostrada Paneuropeana, in Ungaria, la aproximativ doi kilometri de Vama Nadlac II.In accident au fost implicate mai multe autovehicule, precum camioane, microbuze si autoturisme.Potrivit sursei citate, trei pasageri au fost declarati morti, pana la ora transmiterii acestei stiri, iar zece au fost raniti.In baza unui acord de colaborare transfrontaliera, autoritatile ungare au solicitat sprijin la Arad, iar ISU a trimis un echipaj SMURD de terapie intensiva, doua echipaje SMURD de prim-ajutor, in timp ce Serviciul Judetean de Ambulanta a trimis patru ambulante.stirea este actualizata