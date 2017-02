Concubinul femeii ucise luni in Ploiesti si-a recunoscut fapta

Surse judiciare au declarat, miercuri, ca barbatul a recunoscut comiterea faptei, el urmand sa fie prezentat, in cursul zilei, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventiva.O femeie de 36 de ani din municipiul Ploiesti a fost injunghiata mortal, luni dimineata, iar fiul acesteia a fost, de asemenea, ranit.Surse apropiate anchetei au declarat ca victima avea mai multe de 30 de plagi injunghiate, multe dintre acestea atingandu-i organe vitale.De asemenea, echipajul medical a acordat ingrijiri unui baiat de 11 ani care avea o plaga injunghiata la nivelul umarului drept.Conform surselor citate, victima ar fi organizat o petrecere la care au participat alte doua tinere, de 16, respectiv 19 ani, iar concubinul femeii ar fi vrut sa intretina relatii sexuale cu toate trei, insa ele s-au opus.La un moment dat, pe fondul consumului de alcool, ar fi pornit o disputa, minora de 16 ani ar fi reusit sa fuga, iar adolescenta de 19 ani ar fi asistat partial la momentul comiterii crimei.Concubinul victimei, principalul suspect in acest caz, are antecedente penale, el avand condamnari pentru diverse fapte precum furt, violare domiciliu, trafic de droguri si de persoane, au mai spus sursele citate.Potrivit acestora, el ar fi cunoscut ca si consumator de droguri.Suspectul s-a predat, marti, autoritatilor din Bucuresti.