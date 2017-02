LIVEVIDEO [P] Afla impactul celor mai recente modificari fiscale urmarind in direct Conferinta Anuala de Taxe a PwC Romania

Vrei sa stii care sunt cele mai noi modificari fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit sau legislatia de TVA si la ce alte modificari sa ne asteptam pe parcursul anului? Vrei sa afli cum vor fi afectati contribuabilii romani de intensificarea schimbului de informatii intre autoritatile fiscale din intreaga lume? Esti curios cum se va aplica legea preventiei si ce alte modele exista la nivel european de colaborare intre autoritatile fiscale si contribuabili? Descopera toate acestea urmarind in direct pe Hotnews.ro Conferinta anuala de Taxe a PwC.



Evenimentul reuneste reprezentanti ai autoritatilor fiscale, consultanti fiscali si manageri de top din mediul de afaceri, care vor explora directiile strategice asupra carora se va concentra noul executiv in plan fiscal si cum pot companiile sa se pregateasca pentru aceste schimbari.

In cadrul evenimentului, se va discuta despre cele mai recente evolutii in domeniul fiscalitatii la nivel international, din perspectiva economiei digitale si impactul digitalizarii in fiscalitate, prezentand totodata noi tehnologii ce pot facilita munca departamentelor financiare. De asemenea, se vor aborda teme de actualitate precum: modalitatile de diminuare a riscului de frauda fiscala, noile constrangeri de reglementare in materie de protectia datelor si a consumatorilor s.a.