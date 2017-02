Protestele au continuat marti seara in marile orase (sinteza)

Zeci de oameni au iesit in strada, marti seara, in mai multe orase din tara si au protestat impotriva Guvernului, nefiind inregistrate incidente, potrivit Agerpres.

* La Sibiu, zeci de manifestanti au cerut demisia Guvernului, insa, pentru prima data, au scris lozinci anti-PSD, insotite de inimi desenate. Protestarii au afisat mesaje de genul "PSD va iubim! Dar ca voi nu vrem sa fim!". Protestul a fost autorizat de Primarie si Jandarmerie. Organizatorul Doru Apostol a declarat pentru AGERPRES ca este decis sa reuneasca protestatarii si miercuri, ultima zi pentru care a primit avizul de la autoritati.

* La Oradea, in jur de 30 de persoane s-au adunat in Piata Unirii, in cea de a 15-a zi de proteste. Purtand drapele, pancarte si vuvuzele, oradenii au comentat ultimele evenimente din Parlament si Guvern si au scandat "Asta-i tradare, nu e guvernare!", "Rusine, rusine!" si "Sa piara, sa piara PSD din tara!".

* Aproximativ 30 de manifestanti s-au strans marti seara, incepand cu ora 18,00, pe platoul din fata cladirii Prefecturii Constanta pentru a protesta impotriva Guvernului, pe care-l invinuiesc de modificarea legislatiei penale fara consultare publica. Manifestantii au purtat pancarte cu mesaje de protest adresate Guvernului si PSD. Ei au scandat sloganuri precum "Jos Guvernul!", "Hotii!", au huiduit si au suflat in vuvuzele.

* La Cluj-Napoca, la protest au venit aproximativ 300 de persoane. Protestatarii, adunati in Piata Unirii, incepand cu ora 19,00, au scandat lozinci antiguvernamentale si anti-PSD si au purtat pancarte cu mesaje pe care scria, printre altele, "Dumnezeu: sa nu furi, Dragnea: sa furam", "Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu". Ei au pornit, in jurul orei 20,00 intr-un nou mars prin zona centrala a orasului si apoi au revenit in Piata Unirii.

* In jur de 50 de persoane au protestat marti seara, dupa ora 19,00, in fata Prefecturii Brasov, pentru a 15-a zi consecutiv. Ei cer in continuare demisia Guvernului. Protestatarii au scandat "Demisia", "Hotii", "Fara penali", au fluierat din vuvuzele. La ora 20,00, ca in ultimele seri, manifestantii au plecat in mars pe str. Republicii ￯ Piata Sfatului, locul unde se incheie protestele cu intonarea Imnului National. Manifestatia s-a incheiat in jurul orei 21,40 fara incidente.

* La Timisoara au iesit in Piata Victoriei circa 50 de persoane. Tinerii au avut cateva pancarte inscriptionate cu mesaje impotriva lui Dragnea si antiguvernamentale. Ei au facut o plimbare in jurul pietei centrale, ca si in serile precedente.

* Circa 20 de persoane au venit in Piata "Mihai Viteazul" ￯ Piata Prefecturii din centrul Craiovei si au manifestat impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD. Oamenii au stat in piata circa o ora si, la fel ca si in serile precedente, au purtat steaguri tricolore si pancarte.

* Si la Ploiesti, cateva zeci de persoane au protestat in centrul municipiului, cerand demisia Guvernului si scandand impotriva PSD. Manifestantii s-au adunat in fata Palatului Administrativ, unde au intonat Imnul National si au fredonat melodia "Tara mea". De asemenea, ei au scandat "DNA sa vina sa va ia!", dar si "Rezist, rezist, rezist, sunt anti PSD-ist!".

* La Iasi au venit in Piata Unirii aproximativ 20 de persoane, care au scandat lozinci antiguvernamentale si au spus ca vor demisia Guvernului Grindeanu.