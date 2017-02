Cristian Dogaru cere premierului si ministrului Cercetarii sa explice motivele reorganizarii consiliilor consultative: Modificarea componentei prin ingerinte politice afecteaza caracterul independent si apolitic al cercetarii stiitifice

Cristian Dogaru precizeaza ca actualul CNCS a fost numit prin ordin de ministru in noiembrie 2016, in urma unei consultari publice transparente si in urma unui proces de selectie riguros organizat la nivel national si international, CNCS fiind un "organism consultativ apolitic".Autorul scrisorii ii informeaza pe ministru si pe premier despre modul in care a a fost anulata sedinta CNCS convocata, conform procedurii, pentru 1 februarie, la ora 10:00.Astfel, in seara zilei de 31 ianuarie 2017, dupa ora 22:00, presedintele CNCS si membrii au fost anuntati printr-o adresa ca Ministerul Cercetarii solicita anularea tuturor sedintelor CNCS si a celorlaltor organisme consultative ale ministerului, urmand a fi emise ordine de ministru pentru reorganizarea acestor organisme consultative."Reamintim ca unii membri CNCS se deplaseaza la Bucuresti din alte centre universitare din tara precum si din strainatate; la ora la care a fost transmisa adresa o parte din membrii CNCS calatorisera deja in Bucuresti sau aveau cheltuielile de calatorie facute; multi dintre ei isi anulasera activitati importante de pe agenda profesionala pentru a putea participa la sedinta CNCS", noteaza Dogaru."Modul in care a fost anulata aceasta sedinta este ofensator pentru membrii comunitatii academice, este abuziv, si reprezinta o imixtiune directa in functionarea unui Consiliu legal constituit si care - pana la posibile decizii de reorganizare - este in functie in mod legal", spune Cristian Dogaru.In ceea ce priveste reorganizarea CNCS si a celorlalte organisme consultative, lectorul le atrage atentia ca "indiferent de culoarea politica a guvernarii, continuitatea si un nivel inalt al cercetarii pot fi garantate doar prin aplicarea principiului impartialitatii si neutralitatii politice, precum si a competentei profesionale. Acest consiliu este, repet, apolitic si a fost constituit in urma unei consultari publice si transparente si in urma unui proces riguros de selectie organizat la nivel national si international. Acest consiliu, deci, asigura criteriile necesare < >. Schimbarea regimului politic nu este un motiv suficient pentru a fi reorganizat; as dori sa cred ca aceste criterii morale si profesionale se regasesc si intre principiile Programului de Guvernare aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 1/2017. Perpetuarea practicii modificarii componentei consiliilor consultative prin ingerinte politice afecteaza profund caracterul independent si apolitic al cercetarii stiintifice".Cristian Dogaru precizeaza ca a scris aceasta scrisoare in numele sau dar si a celor aproape 1.000 de persoane care au semnat, pana la data trimiterii scrisorii,

, organism consultativ al ministerului, prin care informeaza institutia ca intentioneaza sa reorganizeze organismele consultative din subordine, invocand necesitatea de a duce la indeplinire masuile cuprinse in Programul de Guvernare. Inforatia a fost facuta publica de Cristian Dogaru, lector la University Campus Suffolk din Anglia si membru al CNCS.prin care le cere ministrului Cercetarii si premierului Sorin Grindeanu sa opreasca reorganizarea organismelor consultative ale ministerului, avand in vedere ca acestea au fost infiintate anul trecut printr-o procedura transparenta.A urmat odin tara. Rectorul Universitatii din Bucuresti, al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, al Universitatii de Vest din Timisoara, al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi si-au exprimat ingrijorare fata de modul in care conducerea Ministerului Cercetarii si Inovarii intentioneaza sa schimbe componenta, atributiile si modalitatea de functionare a consiliilor consultative, asa cum anunta in adresele trimise presedintilor acestora."Atragem atentia asupra faptului ca toate aceste consilii au fost constituite in urma unor ample procese de consultare a comunitatii stiintifice din tara si diaspora, derulate respectand principiile transparentei, meritocratiei si al integritatii.", au aratat reprezentantii principalelor universitati romanesti.Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani din intreaga lume reaminteste ca membrii a doua din consiliile consultatile ale Ministerului cercetarii - mai exact CNCS si CNECSDTI - au fost"Numirea lor a fost facuta in baza unui amplu proces de consultare publica, avand ca rezultat general cresterea incontestabila a calitatii membrilor, prin prisma recunoasterii de care se bucura acestia in comunitatea stiintifica internationala dar si prin prisma probitatii lor morale", arata reprezentantii cercetatorilor.Ad Astra solicita pastrarea componentei organismelor consultative constituite prin mijloace transparente si in urma consultarii publice dar si demararea de urgenta a unor proceduri similare pentru numirea membrilor in organismele consultative a caror activitate nu a fost operationalizata si/sau eficientizata.sa explice de ce a fost impartit fostul Minister al Educatiei in doua, si daca printre motive se numara si inlocuirea "indezirabililor" din consiliile consultative, trecute acum in subordinea Ministerului Cercetarii. In prima sesiune de Interpelari, intrebari si raspunsuri a Senatului Romaniei din anul 2017, si prima a noului legislativ, de luni, senatorul USR a trimis interpelari celor doi ministri pe tema reorganizarii consiliilor consultativ, pe care parlamentarul o descrie drept "desfiintare".Amintim cacomponenta noului Consiliu National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), respectiv regulamentul de organizare si functionare al forului. Alexandru Babes, cercetator si profesor de Neurobiologie la Universitatea din Bucuresti, a fost numit presedinte al CNCS. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice este un organism consultativ al Ministerului Educatiei si are drept misiune principala stimularea excelentei in cercetarea stiintifica.Componenta Colegiului Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare si Inovare a fost aprobata printr-un