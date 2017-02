Ca si in alte seri, multe din masinile care trec prin piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere. Oamenii continua sa vina in Piata, dar fluxul acestora este departe de alte seri.--------Circa 300 protesteaza in acest moment. Lumea striga "PSD, pleaca! Lasa-ne!" si "Zi de zi aici vom fi!"