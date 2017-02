Biserica Ortodoxa a cheltuit in 2016 aproape 96 milioane lei pe actiuni filantropice

159 cantine sociale si brutarii

38 institutii ce ofera servicii medicale si farmacii

93 centre de zi pentru copii

47 centre educationale

12 centre de zi pentru varstnici

51 centre rezidentiale pentru varstnici

22 birouri de asistenta sociala si centre comunitare

36 centre de tip familial

40 gradinite sociale si after-school

15 locuinte protejate

65 centre de informare, consiliere si resurse

o institutie de invatamant pentru adulti

21 centre de urgenta (pentru persoane fara adapost, victime ale violentei domestice si ale traficului de persoane)

14 campusuri de tabara

alte 104 de institutii social

Eparhiile BOR, prin birourile social-filantropice, au acordat ajutoare financiare directe in valoare de 11.936.934 lei si ajutoare materiale in valoare estimata de 21.628.323 lei, la care se adauga cheltuielile de salarizare si intretinere a institutiilor si proiectelor sociale, precum si cheltuieli cu ajutorarea sinistratilor.BOR mai precizeaza ca in eparhiile sale functioneaza 718 de institutii si servicii sociale , prezentand lista acestora.De asemenea, la nivelul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Romane se afla in derulare 617 de proiecte si programe sociale, dintre care 451 finantate din fonduri proprii, 74 cu finantare publica, 15 cu finantare externa si 77 cu finantare mixta.