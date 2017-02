Bacau: Angajatul unei firme de curierat, retinut pentru delapidare dupa ce a furat telefoane de peste 20.000 de lei din colete

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Bacau, tanarul de 23 de ani a reusit sa sustraga, pe parcursul a doua luni, un numar de 20 de telefoane mobile, pe care apoi, in majoritatea cazurilor, le-a vandut la preturi sub cele ale pietei. Smartphone-urile erau luate de catre angajatul firmei de curierat din coletele pe care, in mod normal, trebuia sa le duca la clientii care facusera comenzi on-line la diverse societati.Prejudiciul constatat in gestiune de catre anchetatori s-a ridicat la 20.352,41 lei."In urma cercetarilor, politistii au intocmit dosar penal pe numele tanarului pentru delapidare in forma continuata. Pe perioada desfasurarii anchetei, s-a reusit recuperarea unei parti din prejudiciul creat", a declarat, marti, pentru News.ro responsabilul mass-media al Politiei Judetene Bacau, Gabriela Ciobanu.Retinut pentru 24 de ore, tanarul va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, cu propunerea de arestare preventiva.