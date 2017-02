Ministerul Mediului invalideaza afirmatiile lui Tolotan: pe amplasamentul Muzeului de Geologie nu se inregistreaza valori ale debitului dozei gama care sa afecteze sanatatea populatiei si a mediului

"Determinarile efectuate au acoperit toate laturile Muzeului National de Geologie, vizand impactul asupra pietonilor si mediului. In acest sens, s-au efectuat atat determinari la sol, la 1 m de sol, la zona de contact cu rocile expuse atat in fata muzeului, cat si in curtea interioara. Din analiza valorilor determinate de specialistii ANPM, Laboratorul National de Referinta Radioactivitate, rezulta ca acestea se incadreaza in limita de variatie a fondului natural de radiatii, valori determinate orar, la nivelul intregii tari, prin intermediul Retelei Nationale de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului, conform OM nr. 1978/2010.Mentionam faptul ca specialistii ANPM au efectuat determinari si in afara traseului parcurs de vizitatori, in zona curtii interioare in care este amplasat beciul, valorile obtinute la gura chepengului fiind cele ale fondului natural, precum si in zona in care sunt depozitate osemintele de mamut, unde, la distante cuprinse intre 1÷1,5m, valorile determinate se situeaza in fondul natural.Avand in vedere cele prezentate anterior, rezulta ca pe amplasamentul Muzeului National de Geologie din Bucuresti, in cele 71 de puncte verificate, nu se inregistreaza valori ale debitului dozei gama care sa afecteze sanatatea populatiei si a mediului", informeaza Ministerul Mediului.Ministrul Mediului Daniel Constantin a solicitat un control in urma articolului "Radiatii mult mai mari decat dozele admise au fost masurate la 100 de metri de multimea din Piata Victoriei" publicat marti dimineata pe Tolo.ro. Experti ai Garzii Nationale de Mediu si ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului s-au deplasat marti dimineata, cu laboratorul mobil, in zona Piata Victoriei - Muzeul National de Geologie, din Bucuresti.Pe Tolo.ro a fost publicat marti dimineata un articol cu titlul "RADIATII MULT MAI MARI DECAT DOZELE ADMISE AU FOST MASURATE LA 100 DE METRI DE MULTIMEA DIN PIATA VICTORIEI! UN RAPORT DE SANATATE PUBLICA E ASCUNS DE CONDUCEREA MUZEULUI DE GEOLOGIE. ARTICOL RECTIFICAT / Angajatilor din muzeu le cad parul si dintii, unii oameni sunt diagnosticati cu cancer", suprapus peste celebra poza cu protestatarii care formau tricolorul in Piata Victoriei.Muzeul de Geologie este amplasat in imediata apropiere a Pietei Victoriei. Catalin Tolontan si-a cerut scuze ulterior , afirmand ca ziaristii au preluat o "eroare din raportul oficial" care a condus la "comparatii exagerate"."Ziarul a preluat o eroare din raportul oficial. Ne cerem scuze! Dar alerta din raport si sensul articolului ramin neschimbate: radiatiile sunt foarte mari si conducerea a ascuns acest lucru", scrie Catalin Tolontan, pe Tolo.ro