Mihai Gotiu (USR), catre ministrii Cercetarii si Educatiei: Nu faceti praf Cercetarea! Senatorul le cere sa explice motivele reorganizarii consiliilor consultative, la cateva luni dupa constituirea lor, prin procedura transparenta

si sa schimbe componenta consiliilor consultative, in conditiile in care unele dintre ele au trecut anul trecut printr-un proces amplu de reorganizare, ocazie cu care a fost selectata o noua componenta, cu un mandat pe 4 ani. Miscarea ministerului de a reorganiza organismele consultative a starnit ingrijorarea mediului academic, rectorii celor mai mari universitati din tara avertizand ca modificarile ar putea anula eforturile de recredibilizare si de consolidare a comunitatii stiintifice romanesti.Conform senatorului clujean, "reorganizarea" consiliilor consultative ar putea explica de ce s-a impartit fostul Minister al Educatiei in doua - pentru a avea pretext legal sa inlocuiasca indezirabilii din aceste organisme cu clientela de partid, se arata intr-un comunicat de presa."Decizia reorganizarii organismelor consultative induce o temere justificata ca, de fapt, impartirea fostului Minister al Educatiei si Cercetarii in doua ar fi urmarit tocmai acest scop ocult - schimbarea componentei consiliilor, pentru a scapa de membrii incomozi, inlocuindu-i cu membri apropiati partidelor la Putere", se arata intr-o dubla interpelare, depusa si sustinuta aseara, de catre senatorul clujean."Din pacate, experienta post-decembrista ne arata ca nu ar fi pentru prima data cand activitatea unor institutii publice a fost data peste cap prin < > ale caror singur scop s-a dovedit a fi inlaturarea < > din diferite organisme, pentru a face loc clientelei de partid", mai arata Mihai Gotiu.Cele doua interpelari, redactate in oglinda, vin dupa ce, organism consultativ al ministerului, prin care informeaza institutia ca intentioneaza sa reorganizeze organismele consultative din subordine, invocand necesitatea de a duce la indeplinire masuile cuprinse in Programul de Guvernare. Notificarea a fost facuta publica de Cristian Dogaru, lector la University Campus Suffolk din Anglia si membru al CNCS.. Senatorul precizeaza ca asteapta "raspunsuri IN SCRIS, punctual si cat mai curand posibil".1. Care a fost motivul pentru care considerati ca a fost oportuna si/sau necesara impartirea Ministerului Educatiei in doua ministere?2. Prin Legea Educatiei (art. 217) si prin traditie, CNCS a fost asociat MEN. Cand si de ce s-a decis preluarea CNCS de catre MCI, vitregind astfel invatamantul superior de componenta de cercetare?3. Exista vreo ordonanta de urgenta sau alt act normativ prin care s-a modificat Legea 1/2011 a Educatiei Nationale (lege organica), unde, in mod expres, la articolul 217, se arata ca organismele consultative sunt constituite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului? Cine, cand si prin ce act normativ a decis repartizarea organismelor consultative intre noile ministere?4. De ce doriti sa reorganizati organismele consultative si nu le preluati in componenta actuala, mai ales in cazul celor ale caror membri au fost numiti recent, pe baza unor selectii transparente si competitive?5. Care e lista integrala a organismelor consultative pe care doriti sa le reorganizati?6. Va rog sa faceti public calendarul acestor reorganizari, metodologiile pentru fiecare organism consultativ in parte si in ce va consta, efectiv, reorganizarea lor.7. Ce se va intampla cu cercetarea din universitati? In ce mod vedeti colaborarea institutelor de cercetare cu cercetarea din universitati?8. Care este limita pana la care v-ati propus sa va implicati (sau sa nu va implicati) in cercetarea din universitati?9. Cine se ocupa de competitiile in derulare pe perioada in care CNCS se afla in reorganizare?10. Care este data la care estimati ca vor fi organizate noi competitii in cercetare si care este bugetul alocat acestora?1. prin care le cere ministrului Cercetarii si premierului Sorin Grindeanu sa opreasca reorganizarea organismelor consultative ale ministerului, avand in vedere ca acestea au fost infiintate anul trecut printr-o procedura transparenta. Rectorul Universitatii din Bucuresti, al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, al Universitatii de Vest din Timisoara, al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi si-au exprimat ingrijorare fata de modul in care conducerea Ministerului Cercetarii si Inovarii intentioneaza sa schimbe componenta, atributiile si modalitatea de functionare a consiliilor consultative, asa cum anunta in adresele trimise presedintilor acestora."Atragem atentia asupra faptului ca toate aceste consilii au fost constituite in urma unor ample procese de consultare a comunitatii stiintifice din tara si diaspora, derulate respectand principiile transparentei, meritocratiei si al integritatii.", au aratat reprezentantii principalelor universitati romanesti.Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani din intreaga lume reaminteste ca membrii a doua din consiliile consultatile ale Ministerului cercetarii - mai exact CNCS si CNECSDTI - au fost"Numirea lor a fost facuta in baza unui amplu proces de consultare publica, avand ca rezultat general cresterea incontestabila a calitatii membrilor, prin prisma recunoasterii de care se bucura acestia in comunitatea stiintifica internationala dar si prin prisma probitatii lor morale", arata reprezentantii cercetatorilor.Ad Astra solicita pastrarea componentei organismelor consultative constituite prin mijloace transparente si in urma consultarii publice dar si demararea de urgenta a unor proceduri similare pentru numirea membrilor in organismele consultative a caror activitate nu a fost operationalizata si/sau eficientizata.Amintim cacomponenta noului Consiliu National al Cercetarii Stiintifice (CNCS), respectiv regulamentul de organizare si functionare al forului. Alexandru Babes, cercetator si profesor de Neurobiologie la Universitatea din Bucuresti, a fost numit presedinte al CNCS. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice este un organism consultativ al Ministerului Educatiei si are drept misiune principala stimularea excelentei in cercetarea stiintifica.Componenta Colegiului Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare si Inovare a fost aprobata printr-un