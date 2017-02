Sondaj independent - PSD este cotat cu 31% din voturile populatiei, PNL 17%, USR 7%, ALDE 2% / Numar urias de nehotarati

31% PSD

17% PNL

7% USR

2% ALDE

1% PMP

1% alt partid

Grupul pro-Guvern, cei care declara ca au votat cu PSD sau ALDE - 35%

Grupul non-partizanilor, cei care declara ca nu au votat sau nu au vrut sa spuna cu cine au votat - 43%

Grupul anti-guvern, cei care declara ca au votat cu PNL, USR - 22%

52% considera ca principalul vinovat pentru situatia actuala care a declansat protestele e coalitia guvernamentala

28% presedintele

6% clasa politica

2% protestatarii

1% tarile occidentale

1% cetatenii

10% nu stiu nu raspund

Liviu Dragnea 41%

Alianta PSD - ALDE 26%

Guvernul 12%

Presedintele 7%

Clasa poolitica 3%

Ministrul Justitiei 3%

Cetatenii 2%

Protestatarii 1%

Tarile occidentale 0%

5% nu stiu nu raspund

Liviu Dragnea 24%

Presedintele 17%

Guvernul 16%

Alianta PSD-ALDE 14%

Clasa politica 6%

Ministrul Justitiei 3%

Cetatenii 2%

Protestatarii 1%

Tari occidentale 1%

Nu stiu / nu raspund 16%

Presedintele Iohannis - 57%

Liviu Dragnea 11%

Guvernul 9%

Ministrul Justitiei 6%

Clasa politica 4%

Alianta PSD-ALDE 2%

Protestatari 2%

Tari occidentale 1%

Cetatenii 0%

Nu stiu / nu raspund 8%

20% guvernare responsabila din partea PSD

17% demisia guvernului

13% suspendarea sau demiterea presedintelui

12% demisia lui Dragnea de la PSD

6% dialogul

6% schimbarea codului penal in parlament

5% referendum

5% demisia ministrului Justitiei

2% guvern tehnocrat

2% alegeri anticipate

3% altceva

9% nu stiu / nu raspuns

Demisia guvernului 28%

Demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD 18%

Guvernare responsabila a PSD 17%

Demisia guvernului 21%

Guvernare responsabila din partea PSD 18%

Demisia lui Dragnea din fruntea PSD 11%

Suspendarea sau demiterea presedintelui 7%

Suspendarea sau demiterea presedintelui Iohannis 25%

Guvernare responsabila din partea PSD 22%

Dialogul 11%

Demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD 10%

Demisia guvernului 6%

58% gresita

9% nici buna nici gresita

33% directie buna

51% da (majoritatea celor din grupurile antiguvern si nonpartizani)

42% nu (majoritatea pro-guvern)

7% nu stiu / nu raspund

17% da (dintre care jumatate antiguvern, 33% indecisi si 1/6 pro-guvern)

83% nu

20% RTV

19% A3

18% Realitatea TV

18% Digi 24

La intrebarea "Daca s-ar organiza alegeri anticipate in perioada urmatoare cu ce partid ati vota?", raspunsurile au fost:Sondajul a fost efectuat pe un esantion de 965 de persoane cu varste peste 18 ani din Romania, in perioada 7-11 februarie, prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator) si are o marja de eroare de +/- 3,2%.Prin raspunsul la intrebarea "Cu cine ati votat la alegerile parlamentare din 11 decembrie" s-au distins trei categorii de respondenti:Din totalul respondentilor,Cine este principalul vinovat pentru situatia actuala in randul romanilor anti-guvern:Cine este principalul vinovat pentru situatia actuala in opinia Grupului nonpartizan:Cine este principalul vinovat pentru situatia actuala in opinia grupului pro-guvern:Care credeti ca este solutia cea mai buna pentru rezolvarea crizei politice actuale? (Total raspunsuri)Care credeti ca este solutia cea mai buna pentru rezolvarea crizei politice actuale? (Romanii anti-guvern)Care credeti ca este solutia cea mai buna pentru rezolvarea crizei politice actuale? (nonpartizani)Care credeti ca este solutia cea mai buna pentru rezolvarea crizei politice actuale? (pro-guvern)In Romania, lucrurile merg in directie buna sau gresita? (total esantion)Sustineti initiativa presedinte de a organiza referendum? (total esantion)Ati participat la demonstratiile de strada?Ce televiziune de stiri ati urmarit cel mai des?In clasament, desi nu sunt televiziuni de stiri, intra si TVR 1 - 8%, Pro TV 7% , B1 - 3% si Antena 1 - 1%. 9% nu au raspuns.