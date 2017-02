Ministerul Mediului va masura nivelul de radiatii din zona Muzeului de Geologie

Ulterior, Catalin Tolontan si-a cerut scuze si a venit cu precizariCe spune Ministerul MediuluiRef: Informatiile aparute in presa privind gradul de radiatii din zona Muzeului de Geologie din BucurestiViceprim - ministrul si Ministrul Mediului, dl. Daniel CONSTANTIN, a dispus constituirea unei echipe mixte din care fac parte reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu si ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ca urmare a aparitiei in presa a informatiilor privind nivelul de radiatii care ar fi prezent in zona Piata Victoriei.Specialistii din cadrul celor doua institutii se vor deplasa astazi, 14 februarie 2017, cu un laborator mobil pentru masuratori la fata locului.