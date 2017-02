Catalin Tolontan isi cere scuze, dupa articolul legat de presupusa radioactivitatea de la Muzeul de Geologie: Am preluat o eroare din raportul oficial. Ne cerem scuze

"Ziarul a preluat o eroare din raportul oficial. Ne cerem scuze! Dar alerta din raport si sensul articolului ramin neschimbate: radiatiile sunt foarte mari si conducerea a ascuns acest lucru", scrie Catalin Tolontan, pe Tolo.ro "In pagina 5 a raportului secret, pe care Gazeta l-a publicat astazi, apare o eroare a autorilor de la Muzeul de Geologie.In aceeasi fraza:Doza ambientala de radiatie de la usa depozitului apare scrisa cu virgula: '0,124 microSv/h'.In timp ce doza ambientala de radiatie din interiorul depozitului apare cu punct: 'intre 4.000 - 21.680 microSv/h'.Regretam propria eroare si comparatiile exagerate bazate pe cifra pe care am preluat-o din raport, dar situatia e si o demonstratie ca riscul greselii merita asumat de jurnalisti daca, dupa 25 de ani in care pericolul asupra sanatatii oamenilor a fost neglijat, in sfarsit se iau masuri!Investigatia jurnalistica continua miine", se arata in acest articol.De notat ca la comentarii a aparut si un comentariu postat de Doru Vatasoaia, care spune ca moartea tatalui sau nu are nicio legatura cu acest scandal""Domnule Catalin Tolontan, tatal meu a fost angajat al departamentului radiometrie in cadrul IGR, nu a lucrat sau avut alte legaturi cu acest muzeu, iar moartea lui nu are nici o legatura cu scandalul vostru (nu a avut contact cu ce este acolo). Asa ca va rog sa nu va mai folositi de numele lui. Si inca o chestie nu stiu cine v-a dat numarul meu de telefon personal (ma refer celor de la gsp), asa ca vreau sa nu mai fiu contactat de ziaristii dumneavoastra si sa fiu lasat in pace", a scris acesta, in sectiunea de comentarii.Pe Tolo.ro a fost publicat marti dimineata un articol cu titlul "RADIATII MULT MAI MARI DECAT DOZELE ADMISE AU FOST MASURATE LA 100 DE METRI DE MULTIMEA DIN PIATA VICTORIEI! UN RAPORT DE SANATATE PUBLICA E ASCUNS DE CONDUCEREA MUZEULUI DE GEOLOGIE. ARTICOL RECTIFICAT / Angajatilor din muzeu le cad parul si dintii, unii oameni sunt diagnosticati cu cancer", suprapus peste celebra poza cu protestatarii care formau tricolorul in Piata Victoriei.Muzeul de Geologie este amplasat in imediata apropiere a Pietei Victoriei.