Italia incearca sa castige sprijin pentru o Europa cu doua viteze, spre nemultumirea grupului de la Visegrad (presa)

Italia, care va gazdui summitul UE de luna viitoare, ce marcheaza a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, pare tot mai increzatoare ca Franta si Germania vor sustine un astfel de plan post-Brexit.O Europa cu doua viteze va permite nucleului dur sa avanseze pe calea unei cooperari si integrari mai stranse din punct de vedere financiar, al impozitelor si securitatii.Premierul italian, Paolo Gentiloni, a facut recent apel la un sistem unic de protectie sociala si de actiuni impotriva austeritatii, declarand, la Londra, ca o integrarea mai puternica este esentiala pentru a contracara "iluziile populismului".Dar tari care vor fi lasate in afara acestui nucleu dur, precum Polonia, se tem ca pot fi adoptate in acest fel decizii unilaterale cu efecte valabile pe intregul continent.Italia crede insa ca poate obtine suficient sprijin din partea tarilor fondatoare pentru a sprijini acest concept. Belgia, Luxemburg si Olanda si-au exprimat deja sustinerea.Ce spunea recent cancelarul german, Angela Merkel: "Am invatat cu siguranta din istoria ultimilor ani ca poate exista o Uniune Europeana cu diferite viteze, ca nu toti vor participa de fiecare data la toti pasii integrarii".Oficialii italieni au profitat de declaratie, afirmand ca este un sprijin public pentru modelul unei Europe cu doua viteze."Vrem sa avem un nucleu impartasit de toata lumea si vor fi politici specifice in care anumite tari pot avansa fara ca celelalte sa isi impuna dreptul de veto", declara ministrul italian pentru afaceri europene, Sandro Gozi."Intr-o uniune cu 27 de tari este o utopie care fiecare sa avanseze in acelasi timp si cu aceleasi obiective. Un grup poate actiona ca avangarda politica si sa actioneze de o maniera mai rapida pentru a atinge noi obiective comune precum apararea, securitatea economica, lupta impotriva inegalitatilor si sustinerea pentru tineri".Gozi crede ca va fi mai usor pentru UE sa efectueze astfel de reforme dupa decizia Marii Britanii de a parasi blocul comunitar.Reinvierea acestei idei - discutata de mult timp in cercurile europene - alarmeaza insa grupul de la Visegrad - Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia.Seful partidului de guvernamant din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a avertizat saptamana trecuta, dupa o intalnire cu Angela Merkel, ca orice pas in directia unei UE cu doua viteze ar putea duce la dezintegrarea blocului comunitar, ca si la finalul carierei sale politice in Germania.O Europa cu doua viteze va duce la "rupere si in realitate la lichidarea Uniunii Europene in sensul sau actual", spunea el.