Raluca Pruna: PSD, tentativa penibila de acreditare a ideii unei "dezincriminari tacite" a infractiunii de abuz in serviciu de care s-ar face responsabil guvernul tehnocrat

In aceasta seara, PSD si corul sau din mass media recurg la o alta manipulare.Incercand sa mai salveze cate ceva din onoarea nereperata legata de infama OUG 13/2017, PSD face o tentativa penibila de acreditare a ideii unei "dezincriminari tacite" a infractiunii de abuz in serviciu de care s-ar face responsabil guvernul tehnocrat.Adevarul este simplu si este urmatorul:- Guvernul Ciolos nu putea prin OUG 18/2016 adoptata pe 18 mai 2016 sa aduca in acord prevederea privind abuzul in serviciu din Codul Penal cu o decizie a Curtii Constitutionale care urma a fi pronuntata o luna mai tarziu, pe 15 iunie 2016.- Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 a Curtii Constitutionale este una interpretativa, prin care Curtea a precizat ca "neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a unui act trebuie analizata numai prin raportare la atributii de serviciu reglementate expres prin legislatia primara - legi si ordonante ale guvernului" (paragraful 60 pentru cei care se indoiesc).- Nu era nevoie de o modificare a textului din Codul Penal privind abuzul in serviciu pentru ca instantele sa stie cum sa aplice legea - in sensul neechivoc al Deciziei de interpretare.Asta este ce a facut si Curtea de Apel Alba Iulia care a constatat incalcarea unei hotarari de guvern, care nu e legislatie primara, ergo nu se retine abuzul in serviciu sub acest aspect. Instanta nu a facut decat sa constate ca fapta s-a produs cu incalcarea unei norme secundare (hotarare de guvern), nu a legislatiei primare, procedand in deplin acord cu Decizia 405/2016 a CCR. Evident, nu este vorba de nicio dezincriminare a abuzului in serviciu, ci de incadrarea, in speta data, in limitele stabilite prin decizia CCR.- Exista numeroase alte decizii de interpretare 121/1196, 871/2010, 1283/2011 care constata constitutionalitatea doar intr-o anumita interpretare sau deciziile 665/2007, 1615/2011, 783/2009 care constata neconstitutionalitatea unei anumite interpretation - pentru niciuna nu a fost nevoie de o modificare legislativa, pentru a putea fi aplicate de instante.In loc de concluzie: infractiunea de abuz in serviciu nu este dezincriminata nici direct, nici indirect, nici explicit, nici implicit. Veste proasta, pentru cine isi pune sperantele in asta. :)Prin OUG 13/2017, guvernul PSD-ALDE a trecut mult peste Decizia 405/2016 a CCR. Detaliile se stiu si sunt denuntate in 14 zile proteste fara precedent. Fara a insista spun ca nimic in Decizia 405/2016 nu sugera reducerea pedepsei sau introducerea unui prag valoric. Decizia 405/2016 a fost pretextul, textul OUG 13/2017 e bonusul pentru fidelitate...Majoritatea parlamentara controlata de PSD in cursul anului 2016 avea obligatia legala ca, in termen de 45 de zile, sa puna in acord textul de lege cu multele decizii ale CCR, dar, ca de atatea ori, a fugit de aceasta responsabilitate. Fuga de raspundere si restantele legislative au devenit o marca a stilului de actiune guvernamentala si legislativa a PSD. Intr-o perfecta contradictie logica, PSD ataca guvernul Ciolos pentru adoptarea OUG 18/2016, prin care erau rezolvate vechi probleme de neconstitutionalitate, iar azi ataca acelasi guvern pentru ca nu a emis o ordonanta de urgenta in acelasi scop, pe tema abuzului in serviciu.Prin aceste mesaje manipulatoare, PSD incearca sa faca uitat asaltul inca neincheiat asupra Codului Penal si Codului de Procedura Penala, in beneficiul unui grup de politicieni implicati in dosare de coruptie. Daca aceasta manipulare mizeaza pe memoria scurta a romanilor, e un pariu care e deja pierdut: romanii nu au uitat asaltul asupra justitiei si nici nu-l vor uita curand. Iar comparatia cu Guvernul Ciolos e nelegitima si ridicola: nu semanam deloc cu Guvernul PSD-ALDE. Voi ce credeti?