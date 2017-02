Protest al soferilor aradeni impotriva coruptiei si Guvernului, in centrul orasului

Soferii din Arad au primit autorizatie pentru evenimentul "Protest pe roti", care s-a desfasurat timp de o ora in centrul orasului, ca o continuare la manifestatiile antiguvernamentale care au avut loc in ultimele saptamani.Ei si-au dat intalnire intr-o parcare din apropierea Primariei Arad, de unde au pornit pe bulevardul Revolutie intr-un mars cu masinile.Participantii la protest au circulat cu viteza foarte mica, aproximativ 10 kilometri la ora, astfel ca in urma lor s-au format coloane de masini.Ei si-au pus pe masini pancarte si coli cu mesaje impotriva coruptiei si a actualului Guvern, precum "Coruptia ucide!" sau "Sustinem proclamatia Romania 2017"."Am ales acesta modalitate de protest pentru a atrage atentia asupra cererilor noastre, de bun simt pentru democratie. Rulam pentru normalitate, pentru o lupta continua impotriva corupitei. Asa, incet, dar hotarati, ca aradenii, ca ardelenii", a spus unul dintre participanti, Siedfried Mayer.Petru desfasurarea actiunii, semafoarele din centrul orasului au fost oprite, iar echipe de politisti au fost plasate in toate intersectiile, pentru a dirija traficul.