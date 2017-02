VIDEO Florin Jianu, primul care a demisionat din Cabinetul Grindeanu: Cand Guvernul si-a pierdut credibilitatea, ar fi imposibil sa recastige increderea manifestantilor

Intrebat de HotNews daca Guvernul Grindeanu, dupa ce a abrogat OUG 13 si dupa demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache, ar putea castiga increderea manifestantilor care ii cer demisia, Jianu a raspuns:Intrebat daca Guvernul Grindeanu ar trebui sa demisioneze, Jianu a glumit imitandu-l pe fostul ministru Iordache: "Alta intrebare!".In context, el a mai explicat ca si-a dat demisia pentru ca a considerat ca orice actiune a Guvernului, in orice domeniu, ii va fi umbrita, pe fondul credibilitatii scazute.Fostul ministru a povestit ca in sedinta din noaptea in care a fost adoptata OUG 13/2017 si publicata in Monitorul Oficial, doar ministrul Justitiei, ministerele avizatoare si premierul Grindeanu aveau acces la documente."In sedinta de Guvern nu se voteaza, nu ai posibilitatea sa te opui unui act normativ. Singurii implicati sunt initiatorul, avizatorii si prim-ministrul, care isi asuma acel act normativ. Eu cred ca niciun alt ministru din sedinta de guvern nu stia despre acele acte normative aduse la sfarsitul sedintei de guvern. Posibilitatea de a intreba sau de a interveni pe un act normativ o ai numai daca materialele ti-au fost trimise inainte cu cateva zile, iar departamentul tau juridic poate sa formuleze un punct de vedere.", a mai explicat Jianu.