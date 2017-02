PE: O petitie cu 3,5 milioane de semnaturi impotriva CETA a fost prezentata la Strasbourg

Adversari ai acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeana si Canada (CETA), care urmeaza sa fie supus miercuri votului in Parlamentul European, au prezentat luni la Strasbourg o petitie ostila semnata de 3,5 milioane de europeni, relateaza AFP., citata de Agerpres.Potrivit Aliantei "Stop TTIP&CETA", initiatoarea acestei petitii, semnatarii le cer deputatilor europeni sa se opuna tratatului comercial pe care UE l-a incheiat cu Canada, dar si celui pe care il negociaza cu Statele Unite (TTIP), discutiile cu SUA fiind insa suspendate dupa alegerea lui Donald Trump.Opozantii au inmanat luni seara unor vicepresedinti ai Parlamentului European o pancarta simbolizand aceste semnaturi, stranse in cadrul unei "initiative cetatenesti europene". Pentru a fi admisa, o astfel de initiativa trebuie sa fie sustinuta de cel putin un milion de cetateni din cel putin sapte tari din cele 28 ale UE. Semnatarii reproseaza CETA ca reprezinta "o amenintare pentru democratie, statul de drept, mediu, sanatate, serviciile publice, dar si pentru drepturile consumatorilor si dreptul muncii" si ca "intareste puterea multinationalelor in dauna democratiei si a binelui comun"."3,5 milioane de persoane au semnat pentru un comert mai echitabil, mai durabil ecologic si social, si nu pentru ceva care creeaza mai multe probleme decat rezolva", si-a exprimat satisfactia vicepresedinta ecologista a Parlamentului European (PE), austriaca Ulrike Lunacek. Semnat cu dificultate la sfarsitul lunii octombrie de catre Bruxelles si Ottawa, si in continuare sub tirul criticilor, CETA urmeaza sa fie supus votului eurodeputatilor in sedinta plenara de miercuri.Departe de a se limita numai la eliminarea barierelor din calea comertului cu bunuri si servicii, tratatul mai promoveaza cooperarea in domeniul normelor sociale si de mediu intre Canada si UE. Raportul de forte pare mai favorabil partizanilor acestuia (europarlamentari de dreapta, liberali si majoritatea socialistilor) decat adversarilor sai (Verzi, extrema stanga, extrema dreapta si unii socialisti).Pentru ca aplicarea lui sa fie deplina si definitiva, tratatul va trebui ratificat de toate cele 38 de parlamente nationale si regionale din UE, dar ratificarea de catre PE va permite aplicarea provizorie a unei mari parti a textului. Alianta "Stop TTIP&CETA" cuprinde vreo 500 de organizatii, printre care Attac si Greenpeace, precum si partide de stanga europene, ca Linke (Germania), Partidul European al Verzilor si Podemos (Spania).