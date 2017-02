Citeste pe Stirile ProTV

Investitii uriase in partii intinse pe sute de kilometri si in instalatii care brazdeaza muntii in lung si in lat, oameni care se trezesc cu noaptea in cap si care lucreza impreuna pentru bine tuturor. Sunt doar cateva din ingredientele retetei care ii face pe austrieci sa traiasca excelent din turism.Bani am investit si noi romanii, de cele mai multe ori fara cap si cam sifonati prin buzunarele unor politicieni si oameni de afaceri.