Materialele folosite pentru realizarea tricolorului uman in Piata Victoriei din Capitala au fost donate unor scoli si ONG-uri

Oana Racheleanu, initiatoarea ideii pentru donarea materialelor, a declarat pentru News.ro ca luni a transportat si distribuit materialele astfel: o cutie cu coli colorate a fost dusa la Scoala Ferdinand, 102 mape au ajuns la Asociatia Ajungem Mari, o cutie si mai multe bannere au fost duse unui voluntar care le va trimite mai departe la Orfelinatul de la Singureni si la Centrul de Plasament Cehu Silvanei, iar o alta cutie cu coli colorate va fi trimisa la Asociatia Proiect Pro Europa din comuna Vatra Moldovita, Suceava. Cat priveste hartiile care nu mai pot fi folosite, acestea vor ajunge la Papelier, un atelier care confectioneaza produse din hartie reciclata."Initial m-am inscris in grupul privat de Facebook ca voluntar, sa impart coli in piata. Dar, tinand cont de faptul ca doua dintre domeniile mele de interes sunt educatia si ecologia, mi-a venit ideea sa colectam hartiile si sa le donam cuiva care chiar ar avea nevoie, cum ar fi scoli, gradinite sau ONG-uri. Am postat pe grup ideea si oamenii au fost de acord, inclusiv cei de la Coruptia Ucide. Ieri seara ne-am dus cu cateva cutii in Piata, iar dupa momentul cu tricolorul ne-am imprastiat, le-am colectat si le-am adus langa Antipa", a spus Oana Racheleanu.Florin Badita, fondatorul comunitatii "Coruptia ucide" si unul dintre organizatori, a declarat pentru News.ro ca materialele folosite, respectiv colile colorate, au fost achizitionate din donatii, costand 500 de lei.Potrivit acestuia, peste 50 de voluntari au ajutat la cumpararea colilor si la distribuirea lor in Piata Victoriei.Donatiile pentru "Coruptia ucide" s-au facut online, pe youcaring.com, oamenii donand in total, incepand de saptamana trecuta si pana in prezent, peste 2.000 de euro.De asemenea, pe langa topurile de hartie luate din donatii, si alti oameni au cumparat, din proprie initiativa, materiale colorate in rosu, galben si albastru, pe care le-au impartit in piata, a mai spus Badita.Protestatarii s-au mobilizat pentru realizarea tricolorului in urma unui eveniment creat pe Facebook inca din timpul saptamanii trecute. Duminica, dupa realizarea tricolorului uman, in Piata Victoriei mai multi voluntari au impartit peste 5.000 de Proclamatii 2017+. Fondatorul comunitatii "Coruptia ucide" a precizat ca acestea au fost printate la imprimante imprumutate, iar hartia a fost primita.Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a comunitatii "Coruptia ucide", voluntarii vor sa confectionate insigne pe care sa le poarte in semn de protest fata de actuala conducere a Guvernului."Vrem sa facem insigne. Sa umblam cat mai multi cu ele, in metrou, pe strada, in parcuri, peste tot. Sa aratam ca numarul celor care se impotrivesc nu e doar cel al celor rebegiti de frig in fiecare zi, in piata. Sa aratam ca nu am uitat, ca suntem cu ochii pe ei, zi de zi, moment de moment. Le vom distribui in piata si apoi in alte locuri. Le vom trimite la Cluj, la Iasi, la Sibiu si la Timisoara, pretutindeni. Le vom trimite in sutele de orase din diaspora", se arata in postarea de pe Facebook. Duminica seara, la protestul antiguvernamental din Piata Victoriei, peste 50.000 de oameni au format, la ora 21.00, un tricolor. Ei au folosit coli A 4 rosii, galbene si albastre, pe care le-au luminat cu lanternele telefoanelor.