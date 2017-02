Augustin Lazar despre faptul ca reprezentanta Parchetului General nu a fost lasata la dezbaterea OUG 14: Nu poate fi calificat acest gest

"Doamna procuror Irina Kuglay s-a prezentat la comisie dupa ce in cursul zilei am transmis ambelor Camere adrese privind interesul Ministerului Public de a fi reprezentat la dezbateri. Nu poate fi calificat acest gest in statul de drept! Conform Constitutiei Romaniei, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii, apara ordinea de drept, drepturile fundamentale ale cetatenilor! Doamna Irina Kuglay este procuror specializat desemnat de procurorul general intr-un grup de lucru pentru a participa la dezbaterile privind OUG si modificarea Codurilor", a declarat Augustin Lazar pentru Agerpres. Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Serban Nicolae, i-a cerut luni seara reprezentantei Parchetului General, procurorul Irina Kuglay, sa paraseasca sala de sedinta pe motiv ca este "nepoliticos fata de o comisie senatoriala" sa se autoinvite.Irina Kuglay a precizat ca institutia pe care o reprezinta a instiintat Senatul si Comisia juridica cu privire la dorinta de a participa la sedinta in care se dezbatea OUG nr. 14/2017."Va multumesc pentru atentionare, dar cred ca e necesar sa fac aceasta precizare: in cursul zilei de astazi, conducerea Parchetului General a informat conducerea Camerei Deputatilor, a Senatului, precum si Comisiile juridice ale Camerelor cu privire la continuarea demersurilor noastre traditionale de colaborare in cadrul Legislativului, atat la invitatie, cat si numai ca urmare a consultarii publice, prin afisarea pe site a proiectelor. A informat ca dorim sa participam si a transmis la aceste niveluri cele mai inalte numele persoanelor desemnate", a precizat, in replica, Irina Kuglay.Serban Nicolae a subliniat faptul ca senatorii juristi nu au nevoie de "supraveghere", sustinand totodata si ca reprezentanta Parchetului General nu a comunicat Comisiei juridice intentia de a participa la sedinta."Pe logica asta ar insemna ca si noi, din dorinta de a sprijini Parchetul, am putea sa anuntam dorinta noastra de a participa la anchetele penale, mai ales la cele bazate pe protocoale secrete si echipe mixte. Nu e vorba de autoinvitare. V-as ruga sa intelegeti ca nu va puteti permite niciodata ca prin notificarea Parlamentului sa va autoinvitati la sedintele Comisiilor. (...) V-as ruga sa intelegeti ca va multumesc pentru prezenta, nu e o chestiune personala. Nu are nicio legatura cu dumneavoastra. (...) E o atentionare foarte politicoasa si credeti-ma ca noi tinem la respectarea unor legi si regulamente, iar faptul ca dumneavoastra insistati in a-mi explica ca este un lucru firesc sa va autoinvitati la Comisia juridica a Senatului ma face sa cred ca de fapt aveti alte ganduri. Nu avem nevoie de supraveghere. Doamna, va rog frumos sa parasiti sala", a spus Serban Nicolae.Reprezentanta Parchetului General a punctat faptul ca, in opinia sa, "lucrurile acestea sunt verificabile", insa Serban Nicolae a intrerupt-o spunand: "Chiar trebuie sa ma rog de dumneavoastra sa parasiti sala? Mai faceti un dosar penal, daca vreti".