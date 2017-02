Guvernul anunta ca premierul va merge marti la Palatul Cotroceni, la discutiile solicitate de presedinte pe tema bugetului de stat

Potrivit Guvernului, premierul va merge la Palatul Cotroceni la ora 11.00, insotit de ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan, precizeaza News.ro. Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, luni, o scrisoare premierului Sorin Grindeanu , in care il invita, alaturi de ministrul Finantelor, Viorel Stefan, la o discutie pe tema bugetului de stat pe anul 2017, marti, la Cotroceni."Avand in vedere ca astazi (luni - n.r.) Parlamentul Romaniei a transmis spre promulgare Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017, consider oportuna o intrevedere cu privire la cele doua acte normative, la care va invit impreuna cu Ministrul Finantelor Publice, domnul Viorel Stefan, marti, 14 februarie a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni", se arata in scrisorea presedintelui Iohannis.Seful statului va trebui sa decida asupra promulgarii celor doua proiecte aprobate de Parlament.Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, martea trecuta, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale, impotriva actelor votand PNL, USR si PMP. Premierul Sorin Grindeanu a participat la vot, multumind la final parlamentarilor pentru rapiditate si a transmis si un mesaj catre mediul de afaceri, ca Romania va ramane o tara cu o economie predictibila.Proiectul Legii bugetului de stat pe 2017 a fost adoptat cu 208 voturi "pentru" si 105 "impotriva", iar proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale a fost adoptat cu 208 voturi "pentru", 107 voturi "impotriva" si doua abtineri.Impotriva proiectelor au votat PNL, USR si PMP.Bugetul pe 2017 a fost adoptat in timp record, dupa doar 13 ore de dezbateri in plen, impartite in doua zile.Votul a fost dat in prezenta premierului Sorin Grindeanu."Multumesc Parlamentului ca a adoptat in regim de urgenta bugetul pe anul 2017. Avem nevoie de acest buget cu totii. Era nevoie sa fie poate votat mai de demult daca lucrurile s-ar fi desfasurat intr-un calendar normal, si asta era bine pentru Romania. As vrea sa transmit un mesaj de stabilitate pentru investitori si sa reconfirm determinarea Guvernului de a sprijini mediul de afaceri", a afirmat premierul Sorin Grindeanu, dupa vot. Seful statului an criticat pe 31 ianuarie proiectul de buget pentru anul acesta : "Acest buget mi se pare problematic: o crestere foarte mare a cheltuielilor. Dupa parerea mea, acest buget e prea optimist, supraevaluat, fara sa existe o explicatie pertinenta pentru aceasta crestere de 15%. Chiar daca consideram ca economia va creste, o crestere atat de mare e greu de realizat". Comisia Europeana estimeaza ca Romania va avea o crestere economica de 4,4% in anul 2017, sub prognoza pe care Guvernul si-a fundamentat bugetul de stat, de 5,2%. Datele apar in Prognoza de iarna a CE, prezentate luni.In schimb, Comisia avertizeaza ca deficitul bugetar al Romaniei ar urma sa creasca la 3,6% din PIB in anul 2017, peste tinta Guvernului, de 2,98% din PIB pe metodologia ESA sau 2,96% din PIB pe metodologia cash.