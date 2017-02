Curtea de Apel Alba Iulia anuleaza o decizie de condamnare pentru abuz in serviciu deoarece acuzatul incalcase o hotarare de guvern, si nu o lege

"Cu unanimitate de voturi,

Decide: Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca dispozitiile art. 246 alin. (1) din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma "indeplineste in mod defectuos" din cuprinsul acestora se intelege "indeplineste prin incalcarea legii".

Respinge exceptia de neconstitutionalitate, ca neintemeiata, si constata ca dispozitiile art. 13 din Legea nr.78/2000 sunt constitutionale in raport de criticile formulate.

Definitiva si obligatorie", spunea Curtea, in iunie 2015.

"Solutia pe scurt: DECIDE Admite contestatia formulata de condamnatul Dan Daniel impotriva incheierii penale nr.154/16.11.2016 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr.4754/97/2016, pe care o desfiinteaza in totalitate si, procedand la solutionarea cauzei: In baza art.595 alin.1 C.proc.pen. rap.la art.4 teza a II-a C.pen. constata dezincriminata fapta prevazuta de art.297 alin.1 C.pen. rap.la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 pentru care a fostcondamnat contestatorul in dosarul nr.3230/97/2015 prin sentinta penala nr.133/21.10.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, definitiva prin decizia penala nr.338/5.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia si in consecinta: Dispune incetarea executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii pe 2 ani a drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice ?i de a ocupa o functie care implica exercitarea autoritatii ii de stat, prevazuta de art.66 alin.1 lit. a, b, art. 66 al.2 C. pen. si a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art.66 alin.1 lit.a, b, C. pen., aplicate prin sentinta penala nr.133/21.10.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, definitiva prin decizia penala nr.338/5.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia. In baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica azi, 9.02.2017".

Functionarul public primise decizie definitiva de condamnare pentru abuz in serviciu in primavara anului trecut. A fost acuzat ca, la organizarea un concurs de angajare, a incalcat prevederile unei Hotarari de Guvern.Conform CCR, abuzul in serviciu il constituie incalcarea unui act normativ cu putere de lege , adica o lege sau o ordonanta a guvernului, nu si o hotarare de guvern.In baza acestei decizii, barbatul a contestat condamnarea primita.Care a fost decizia Curtii din Alba Iulia, potrivit portal.just.ro Avocata Eleanina Nicut a precizat si ea, pe contul sau de Facebook , caConcret, spune avocata, "s-a constatat dezincriminarea doar pe fapta retinuta in sarcina condamnatului - incalcarea unei HG , nu dezincriminarea in tot a faptei"."CCR nu a declarat neconstitutional 297 CP, ci constitutional in masura in care "in mod defectuos" = "prin incalcarea legii", unde lege = lege, OG si OUG. CCR doar a reconfigurat fapta (v. paragraful 88 din decizie), a dezincriminat-o partial. In speta, omul a incalcat o HG si a beneficiat de aceasta dezincriminare partiala", arata Elenina Nicut.