UPDATE In jur de 200 de persoane protesteaza la Palatul Cotroceni

Pe pancartele demonstrantilor se poate citi: "CSM - DNA rusinea tarii este", "Jos Iohannis", "Magistratii sa raspunda pentru erorile judiciare", "Jos mamutul", "Pas cu pas scapam de sas", "Costurile referendumului sa fie suportate din fondurile Administratiei Prezidentiale".Se scandeaza "Demisia, demisia!", se huiduie si se fluiera.Protestul se desfasoara fara incidente. Jandarmii si politistii vegheaza la buna desfasurare a manifestatiei._____________: Aproximativ 30 de persoane protesteaza luni in fata Palatului Cotroceni impotriva presedintelui Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Ei cer demisia sefului statului si manifesteaza in favoarea guvernului Grindeanu.Manifestantii scandeaza lozinci impotriva presedintelui Iohannis si de sustinere a guvernului. In zone sunt forte ale Politiei si Jandarmeriei care supravegheaza protestul.