Guvernul anunta ca Sorin Grindeanu s-a intalnit intr-un cadru oficial cu reprezentantii unei coalitii de organizatii controversate, condusa de Alexandru Cumpanasu

Printre acestea se afla Centrul pentru Studii Politice, Strategii si Politici de Securitate, reprezentat de Corina Dragotescu; Sed Lex, organizatie sindicala ai carei lideri i-au luat apararea vicepremierului Oprea in cazul Gigina; Consiliul National al Rectorilor, condus de Razvan Teodorescu si care in vara lui 2015 saluta ordonanta prin care guvernul a omorat reformele din legea educatiei nationale; Asociatia pentru Implementarea Democratiei, care a sustinut punctul de vedere al SRI in lupta pentru legile Big Brother, desi restul societatii civile denunta incalcarea libertatilor civile. Vezi lista lorIn noiembrie 2015, Coalitia de ONG-uri condusa de Alexandru Cumpanasu, ceruse sa ia parte la consularile Presedintiei pe care le-a avut in acea perioada cu societatea civila, dupa demisia fostului premier Victor Ponta, dar nu a fost invitata in cele din urma.

Fostul consilier prezidential Iulian Chifu il acuza, in octombrie 2016, pe presedintele Asociatiei pentru Implementarea Democratiei, Alexandru Cumpanasu, ca raspandeste in spatiul public teorii fantasmagorice. Cei doi au fost invitati in platoul unei televiziuni de stiri, unde au fost invitati sa vorbeasca despre alegerile din Republica Moldova. Cumpanasu a sustinut o terorie conform careia Germania cu Austria si Ungaria nu s-ar fi impacat cu unirea Transilvaniei cu Romania si au un plan secret de rupere a Tinutului Secuiesc de tara, anunta Cotidianul."Discutiile de astazi au fost axate asupra absorbtiei fondurilor europene si modalitati de imbunatatire a acestui proces, context in care ministrul delegat Mihaela Toader a prezentat calendarul de lucru pentru perioada urmatoare. De asemenea, ministrul Educatiei Nationale, Pavel Nastase, a prezentat viziunea Guvernului privind dezvoltarea Educatiei si Cercetarii, domenii prioritare ale acestui Executiv. In cadrul intalnirii, discutiile au vizat aspecte legate de transparenta si eficacitatea administratiei publice, exploatarea resurselor energetice si naturale, noul proiect al legii salarizarii unitare, IT&C. Premierul Sorin Grindeanu a subliniat ca toate aceste domenii prioritare pentru Guvern trebuie abordate din perspectiva interesului national si a binelui public", se mai arata in comunicat.