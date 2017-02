Melescanu l-a primit pe ambasadorul rus si "a evocat necesitatea evitarii unei retorici inadecvate"

"Ministrul Teodor Melescanu a subliniat importanta unei abordari pragmatice in relatiile bilaterale, exprimand deschiderea partii romane pentru dialog. Totodata, a evocat necesitatea evitarii unei retorici inadecvate in declaratiile publice si focalizarea eforturilor catre dialogul direct", se afirma intr-un comunicat al ministerului."In acest sens, a accentuat ca angajamentele si pozitiile Romaniei in plan extern, in special cele legate de apartenenta tarii noastre la comunitatea de valori europene si euro-atlantice, sunt elemente profund consensuale la nivelul societatii romanesti", mai informeaza MAE.Kuzmin a declarat intr-un interviu pentru Adevarul ca harta cu Moldova Mare data cadou de Vladimir Putin lui Igor Dodon nu a fost harta cu Moldova Mare, ci "o hartă medievală cu Principatul Moldovei, care a existat". In ce priveste criza din Romania, Valeri Kuzmin a spus ca "sper că societatea românească va fi suficient de matură să iasă din impasul creat de această problemă minoră de a declara sau nu o amnistie". Ambasada Rusiei a lansat pe 20 ianuarie o critica la adresa presei romane, motivul fiind ca nu au aparut stiri despre o convorbire telefonica intre Putin, Merkel si Hollande. Kuzmin , a declarat pe 3 ianuarie , la Cluj, ca tara sa asteapta de la noul Guvern al Romaniei o dezvoltare a relatiilor ruso-romane.