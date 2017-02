Jaf in stil Mission Impossible in Londra: Au fost furate carti rare in valoare de 2 mil. lire sterline, inclusiv un volum de Copernic din 1566

Cei trei hoti au plecat cu peste 160 de volume dupa un jaf la un spatiu de depozitare de langa Heathrow ce a fost catalogat drept unul in stil Mission: Impossible.Se pare ca hotii au urcat pe acoperis si au taiat orificii de intrare in luminatoarele realizate din fibra de sticla ranforsata inainte sa coboare in rapel pe franghii circa 12 metri, evitand alarmele cu senzori de miscare.Scotland Yard-ul a confirmat ca “un numar de carti valoroase”, multe din secolele 15 si 16, au fost furate in jaful ce a avut loc in noaptea dintre 29 si 30 ianuarie.Potrivit Main on Sunday, un comerciant a pierdut carti de 680.000 de lire.Expertii spun ca cea mai valoroasa carte este o "De Revolutionibus Orbium Coelestium” a lui Nicolaus Copernic, din 1566, in valoare de circa 215.000 lire sterline.Printre volumele furate se numara lucrari timpurii ale lui Galileo, Isaac Newton, Leonardo da Vinci si o editie din 1569 a Divinei Comedii a lui Dante.Cel mai probabil scenariu este ca volumele au fost furate la comanda.“Le-ar fi imposibil sa le vanda unui comerciant respectabil sau la o casa de licitatii. Nu vorbim despre opere de Picasso sau de Rembrandt, sau chiar de lingouri de aur - aceste carti sunt imposibil de vandut. Trebuie sa fie pentru vreun expert. Trebuie sa fie un colectionar in spate”, a spus o sursa familiara cu cazul.