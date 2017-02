Din 30 decembrie si pana acum au fost confirmate 12 focare de gripa aviara in 6 judete

Pana la aceasta data, au fost confirmate in tara noastra 12 focare de influenta aviara la pasari domestice, in 6 judete: Tulcea ￯ 4 focare active (Crisan, Periprava si C.A. Rosetti, Sulina), 1 focar stins (Pardina); Prahova ￯ 2 focare active (Loloiasca si Balta Doamnei); Bacau ￯ 1 focar activ (Municipiul Bacau); Brasov ￯ 1 focar activ (Ucea de Jos); Mures ￯ 1 focar activ (Sancraiul de Mures); Constanta ￯ 2 focare activ (Almalau)Pierderile se ridica la un numar de 1.102 pasari, din diferite specii: gaini, rate, gaste, bibilici etc., afectate de boala (moarte din cauza bolii sau ucise, conform procedurilor).In ceea ce priveste cazurile de influenta aviara depistate la pasari salbatice, incepand cu data de 28.11.2016 si pana in prezent, au fost confirmate un numar de 85 de cazuri la: rate salbatice, cormorani, egrete, pescarusi, garlite, lebede de vara si lebede de iarna.Cazurile au fost inregistrate in 10 judete, astfel: Constanta ￯42 de cazuri, Ialomita ￯ 2 cazuri, Galati ￯ 11 cazuri, Tulcea ￯ 1 caz, Neamt ￯ 9 cazuri, Giurgiu ￯ 3 cazuri, Iasi ￯ 1 caz, Bacau- 9 cazuri, Teleorman ￯ 2 cazuri, municipiul Bucuresti 5 cazuri.De asemenea, au mai fost notificate un numar de 10 suspiciuni de influenta aviara la pasari salbatice pentru care se asteapta confirmarea din partea Laboratorului National de Referinta pentru Influenta Aviara ￯ Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, acestea fiind in stadiul de suspiciune.Pana la acesta dataCarnea de pasare si ouale, achizitionate din unitatile autorizate sau inregistrate sanitar veterinar, sunt sigure pentru consum.ANSVSA precizeaza ca proprietarii de pasari afectati primesc despagubiri financiare, in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare.