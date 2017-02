Cum si-au pierdut speranta in PSD locuitorii din Singureni, satul in care social-democratii obtineau 88% la alegerile parlamentare - reportaj AFP

Ionut si sotia sa, ca majoritatea locuitorilor din Singureni, au votat pentru social-democrati. Doua luni mai tarziu, speranta s-a transformat in deceptie, dupa tentativele partidului aflat la putere de a modifica legile anticoruptie."S-au grabit sa adopte aceasta ordonanta. Voiau sa beneficieze de ea si sa se protejeze" de justitie, spune Ionut, un muncitor cu vechime de 30 de ani.In noaptea de 31 ianuarie, la mai putin de o luna dupa investitura, guvernul condus de PSD a adoptat o ordonanta de urgenta care relaxa Codul penal in materie de abuz de putere. Astfel, functionarii si responsabilii politici nu ar mai fi fost anchetati penal pentru prejudicii mai mici de 200.000 de lei (44.000 euro).Guvernul a afirmat ca a pus in aplicare recomandarile Curtii Constitutionale."Noi, aici, daca furi un pui - va spun ca exemplu, eu nu fur - esti condamnat la doi ani de inchisoare cu executare si ei pot fura pana la 200.000 lei?", se indigneaza Ionut, ca si alti locuitori din Singureni."Nu e normal, oamenii politici sunt tratati in continuare preferential", spune un licean de 19 ani. Ca peste 60% dintre romani, nu a votat la alegerile parlamentare, dezamagit de toate partidele.Ordonanta de urgenta a guvernului a starnit un val de manifestatii fara precedent in Romania de la caderea comunismului, aducand pe strazi o jumatate de milion de oameni.In fata frondei, guvernul a abrogat ordonanta iar ministrul Justitiei a demisionat. Dar in Bucuresti si in marile oarse mii de protestatari - adeseori tineri din orase, cu studii superioare continua sa cerara schimbarea guvernului.La Singureni, satul din sudul Romaniei, un bastion al social democratilor, cei 3.100 de locuitori urmaresc evenimentele la televizor.Bucurestiul este la circa 30 de kilometri distanta, dar capitala pare mult pre departe de acest sat unde locuitorii cresc gaini si porci pentru a putea trai un pic mai bine.Unii traiesc din munci ocazionale platite cu 15 euro pe zi, altii depind de alocatiile familiale si multi si-au vazut rudele plecand in strainatate pentru a supravietui.Mostenitor al fostilor comunisti si un partid de neevitate in viata politica de 27 de ani, PSD a obtinut in acest sat 88% din voturile alegatorilor in 11 decembrie. Dar deziluzia este eveidenta, subliniaza Elena Zaharia, 20 de ani, vanzatoare intr-un bacanie, evocand discutiile cu clientii.In aceste zone ale Romaniei lasate in afara dezvoltarii economice, PSD a dat speranta oamenilor, promitand mai multa egalitate in accesul la educatie si la sistemul medical, precum si despre majorarea salariilor si a pensiilor.Una dintre primele masuri a fost majorarea salariului minim de la 1.250 lei brut (277 euro) la 322 euro si a pensiilor.Dar ordonanta de urgenta si propunerea de a gratia o serie de condamnati "au dezamagit mult oamenii", spune Elena Zaharia."Spun ca au facut asta pentru ca inchisorile sunt pline dar ce au facut pentru spitalele supraincarcate? E o prioritate gresita", spune o alta femeie.Ca multi dintre sateni, refuza sa-si spuna numele sau sa vorbeasca in fata camerei. "Primarul de aici este din PSD", spune un licean de 19 ani, pentru a explica temerile.Ana-Maria Catalina Enache apara insa cu toate puterile social-democratii. "Este cel mai bun partid, care a inceput deja sa majoreze alocatiile pentru copii, pensiile, pentru a reveni la normalitate cu salariile".Aceasta mama de familie de circa 30 de ani povesteste dificultatile cu care se confrunta in cumpararea de medicamente, situatia grea a pensionarilor care traiesc cu mai putin de 100 de euro pe luna."Aici la tara nu sunt locuri de munca, suntem practic abandonati". Sotul este muncitor zilier.In opinia sa, cei care protesteaza la Bucuresti sunt manipulati de presedintele Klaus Iohannis pentru a alunga PSD de la putere."Dar PSD are majoritatea, sa ni se respecte votul!".