Giurgiu: 1.000 de persoane, evacuate dupa descoperirea unei bombe de aviatie de 250 kg

''Cei de la Unitatea Speciala de Interventii in Situatii de Urgenta Ciolpani sunt pe drum, sunt asteptati sa soseasca in cel mai scurt timp la Giurgiu, intre timp a fost luata masura ca aproximativ cinci sute de persoane, angajati in zona santierului unde a fost gasita bomba de aviatie in greutate de 250 de kilograme din cel de al Doilea Razboi Mondial sa fie evacuate si, ca o masura de precautie, au fost evacuate si aproximativ cinci sute de persoane care locuiesc in zona, de la blocurile ANL", a declarat, pentru Agerpres, Florin Negut.El a spus ca a fost luata decizia ca bomba sa fie luata de pirotehnisti si transportata la un poligon special pentru a fi detonata.Bomba neexplodata de aviatie, despre care initial s-a crezut ca este un proiectil, din timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, in greutate de aproximativ 250 de kilograme, a fost gasita luni dimineata de o echipa de muncitori care efectuau sapaturi la santierul pentru realizarea portului trimodal Giurgiu.La aproximativ 1,5 kilometri de santier se afla un cartier de blocuri ANL si soseaua care duce spre port.