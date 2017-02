Primarul Brasovului, scos de sub control judiciar in dosarul privind un contract de termoficare

Instanta suprema a decis definitiv ridicarea masurii controlului judiciar in cazul primarului municipiului Brasov, George Scripcaru, in dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu legat de atribuirea unui contract privind reteaua de termoficare unei firme care nu indeplinea conditiile legale, prejudiciind astfel bugetul local cu 1,9 milioane de lei, precum si pentru ca ar fi luat mita 400.000 de lei de la administratorul societatii, constand in materiale electorale pentru alegerile locale din 2012, informeaza News.ro.

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins astfel, ca nefondata, cererea formulata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Brasov impotriva deciziei din 6 februarie pronuntata de Curtea de Apel Brasov, prin care s-a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar luate fata de George Scripcaru.

De asemenea, instanta suprema a ridicat controlul judiciar si pentru Liliana Horga si Mihai Ciprian David.

"Constata incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar dispusa fata de inculpatii David Mihai Ciprian, Horga Liliana si Scripcaru George￯, se arata in decizia definitiva a ICCJ.

In acelasi dosar, instanta suprema a decis sa ramana sub control judiciar Calin Silviu Pop, mentinand astfel hotararea din 6 februarie a Curtii de Apel Brasov.

Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata, la jumatatea lunii februarie 2016, pe George Scripcaru, primar al municipiului Brasov din anul 2000, pentru acuzatiile de abuz in serviciu, instigare la tentativa de abuz in serviciu si luare de mita.

In aceeasi cauza sunt judecati Adina Durbaca, viceprimar al Brasovului, pentru instigare la tentativa de abuz in serviciu, Silviu Calin Pop, administratorul firmei care ar fi fost favorizate de Primaria Brasov, pentru complicitate la abuz in serviciu, uz de fals, dare de mita si spalare de bani, Attila Radnoti, director al Directiei Tehnice a Primariei Brasov, pentru abuz in serviciu si uz de fals, Liliana Horga, director executiv adjunct al Directiei Tehnice a Primariei Brasov, pentru abuz in serviciu, uz de fals si tentativa de abuz in serviciu.