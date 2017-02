Iohannis ii cheama marti la Cotroceni pe Grindeanu si Stefan pentru a discuta despre bugetele pe 2017

"Avand in vedere ca astazi Parlamentul Romaniei a transmis spre promulgare Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017, consider oportuna o intrevedere cu privire la cele doua acte normative, la care va invit impreuna cu Ministrul Finantelor Publice, domnul Viorel Stefan, marti, 14 februarie a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni." Comisia Europana estimeaza ca Romania va avea o crestere economica de 4,4% in anul 2017, sub prognoza pe care Guvernul si-a fundamentat bugetul de stat, de 5,2%. Datele apar in Prognoza de iarna a CE, prezentate luni.In schimb, Comisia avertizeaza ca deficitul bugetar al Romaniei ar urma sa creasca la 3,6% din PIB in anul 2017, peste tinta Guvernului, de 2,98% din PIB pe metodologia ESA sau 2,96% din PIB pe metodologia cash.