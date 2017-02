Askold Kurov, autorul documentarului despre Oleg Sentsov: "Puterea unui om liber este puterea adevarului"

Corespondenta de la Berlin

Cineast ucrainean nascut in 1976 la Simferopol, Oleg Sentsov a fost arestat in 2014 pe motiv ca ar fi condus un grup terorist care organiza atentate in Crimeea. Judecat la Moscova intr-un proces-spectacol in cadrul caruia acuzarea nu a putut demonstra ca e terorist, a fost condamnat la 20 de ani inchisoare si trimis la Irkutk, in Siberia.“The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov” e o coproductie Estonia/Polonia/Cehia/, regizata de Askold Kurov, un documentarist nascut in 1974 in Uzbekistan si care locuieste in prezent la Moscova. Filmul a avut premiera mondiala in sectiunea Berlinale Special, in 12 februarie 2017.Askold Kurov: Nu sunt in legatura directa cu el, ci cu verisoara si avocatii lui. Stiu ca acum cateva luni avocatii l-au vizitat si le-a spus ca nu sunt atat de ingrozitoare conditiile fata de cum s-ar fi asteptat, cu exceptia faptului ca iarna temperatura ajunge la -50 de grade Celsius. Oleg are timp destul sa se plimbe si sa citeasca carti de la biblioteca si, de cand e in inchisoare, a scris mai multe scenarii de film si povestiri. Din cand in cand are posibilitatea sa-si sune familia.Askold Kurov: Mda.Askold Kurov: Asta se intampla uneori in cazul prizonierilor inchisi pentru multa vreme, pentru ca vizita rudelor ii face mai sensibili si le e mai usor sa vorbeasca la telefon decat sa-i vada. Cred ca s-a gandit si la mama lui care are probleme de sanatate si nu i-ar fi fost la indemana sa parcurga o distanta atat de mare. A avut posibilitatea sa-si vada familia in Rostov-pe-Don chiar dupa terminarea procesului.Askold Kurov: Sotia lui traieste, dar nu mai erau impreuna de cativa ani in momentul cand el a fost arestat. Am decis sa nu fac nici o referire la ea pentru ca situatia e foarte greu de explicat. Deci este in viata, se intalneste regulat cu copiii, dar copiii au ramas cu sora lui Oleg.Askold Kurov: Cred ca e un tip foarte romantic. A inceput sa scrie scurte povestiri de la varsta de 5 ani, insotite de desene, si toate povestirile pe care le-a scris le-a dedicat mamei lui. Ii plac benzile desenate, muzica, filmul.Askold Kurov: Verisoara spune ca ii place muzica de orga. In scoala era un singuratic, nu avea foarte multi prieteni, si probabil faptul ca statea adesea singur l-a facut sa inceapa sa gandeasca mai mult si sa viseze.Askold Kurov: Nu. Situatia din Ucraina i-a schimbat foarte mult pe oameni. Dintr-odata au inteles ca sunt cetateni si ca pot schimba lucrurile din tara lor, ca pot obtine o viata mai buna pentru copiii lor. Oleg a fost la fel ca acesti oameni. N-a fost niciodata un activist, era preocupat numai de munca lui si de filme (de cand incepuse sa faca filme). Si eu am patit la fel. Mult timp am fost de parere ca fiecare trebuie sa-si vada de treaba lui si sa-si faca meseria cat mai bine.Scriitorul sa scrie, activistul sa faca politica, iar eu, ca cineast, sa fac filme. Dar uneori granita se apropie atat de mult de tine incat nu poti decat sa faci alegerea. Pentru mine, totul tine de optiune si e vorba in film si de momentul in care alegi sa devii erou sau tradator, pentru ca vremurile te obliga sa alegi intre una si alta.Askold Kurov: Nu. Locuiesc la Moscova, dar m-am nascut in Uzbekistan. Cum ne-am nascut amandoi in URSS, si eu si Oleg avem radacini comune si copilarii asemanatoare - cu figura lui Lenin peste tot.Askold Kurov: Nu am fost implicat in niciun fel in evenimentele de pe Maidan. Din Moscova incercam sa urmaresc ce se intampla prin canalele de presa independente pentru ca imediat dupa ce a inceput Maidan, in Rusia a demarat o campanie de propaganda care ne-a spus ca exista fascisti in Ucraina care vor sa ucida toti vorbitorii de limba rusa si ca trebuie sa ne salvam oamenii din Crimeea. Mi s-a parut un cosmar, mi s-a parut cu totul de necrezut ceea ce Rusia a putut face Ucrainei anexand Crimeea. Parea ceva imposibil.Eu si multi alti oameni din Rusia am fost, cum sa spun, gelosi pentru ca ucrainienii au reusit ceea ce noi n-am putut face in 2012, cand in Rusia au avut loc cele mai mari miscari de protest din ultimii 20 de ani. Acum cinci ani am simtit si noi ca ceva se va schimba foarte curand, pentru ca erau sute de mii de oameni in strada, dar dintr-o data toata aceasta miscare s-a oprit si a inceput represiunea. Niciodata nu ne-a fost mai greu ca acum. Tot timpul au existat politicieni ucisi sau trimisi la inchisoare, dar nu atat de multi ca acum.Acest sistem e menit sa-i sperie pe oameni si sa-i faca sa inceteze a se mai opune. De aceea cred ca e foarte important cazul lui Oleg si intreaga aceasta campanie cum e campania anti-Maidan sau campania pentru anexarea Crimeii, pentru ca procesul a fost un spectacol pentru propaganda. In Crimeea - ni s-a spus, daca nu vor ramane soldatii rusi, se vor petrece lucruri ingrozitoare, iar toti cei care s-au opus s-au speriat sa nu fie arestati. Stiu multi oameni care s-au mutat din Crimeea in Kiev sau in alte parti pentru ca si-au dat seama ca nu mai e nici o sansa.Askold Kurov: Poate, intr-un fel. Nu sunt atat de sigur ca oamenii nu vor intelege exact ceea ce vad, nu as crede ca as putea ajuta intr-un fel aceasta masinarie de propaganda. Cel mai important mi s-a parut sa arat ca puterea unui om liber este puterea adevarului. Pentru ca ceea ce il face pe Oleg puternic e faptul ca stie ca adevarul e de partea lui. In timpul procesului oamenii s-au simtit influentati de Oleg doar privindu-l si ascultandu-i cuvintele, si unele din cuvintele lui au devenit citate ajungand chiar si pe tricouri.Askold Kurov: De pilda, "De ce sa crestem o noua generatie de sclavi?" O astfel de fraza e foarte importanta, are un mare impact asupra oamenilor. E important sa existe exemple de rezistenta pentru ca altfel oamenii ar crede ca rezistenta nu e posibila.Askold Kurov: Acum nu imi mai e, dar am trecut prin diverse faze de paranoia in timp ce lucram la film, pentru ca nu poti stii niciodata ce ti-ar s-ar putea intampla si psihologic e foarte greu cand telefonul iti e ascultat si cand te stii urmarit. Nu stii ce se poate intampla mai incolo. Nu avem exemple recente in Rusia de intelectuali, scriitori sau regizori carora sa li se fi inscenat astfel de procese, de aceea cazul lui Oleg e cu totul deosebit.Askold Kurov: Sunt multe diferente fata de perioada lui Stalin. Acum nu mai exista executii, granitele sunt deschise, nu suntem izolati precum Coreea de Nord. Si nu ne pot izola pentru ca au propriile lor interese financiare, au copii care studiaza la Oxford sau care stau la Miami. Sunt oameni moderni, interesati in primul rand de bani, nu doar de putere, cum era cazul lui Stalin.Askold Kurov: Sper sa ajunga la cat mai multe festivaluri si sa fie difuzat si la televiziuni straine. La televiziunile din Rusia e imposibil sa-l aratam. In Rusia exista un singur post de televiziune independent, TV Rain (https://tvrain.ru/), care emite online. Dar, cum filmul nu are nici un coproducator rus, nu avem nevoie de un certificat special de la Ministerul Culturii ca sa-l aratam in festivalurile din tara.Askold Kurov: Da, deja am fost invitati la Art Doc Fest din Moscova, cel mai mare festival de film documentar din Rusia - un festival independent care are loc in luna decembrie.Askold Kurov: Da, din pacate imi dau seama ca protestele comunitatii cinematografice internationale nu pot dura mai multi ani. Si pentru verisoara lui, si pentru intreaga lui familie e greu sa o duca asa zi de zi. De asta avem nevoie de filme sau de ceva asemanator ca sa le amintim oamenilor de Oleg si sa mentinem treaz interesul pentru el. Altfel, cazul lui va fi uitat imediat. Va mai fi o stire azi, iar dupa o saptamana totul se va uita, si gata…Askold Kurov: Exista statistici care spun ca 87% dintre rusi sunt sustinatori ai lui Putin, ceea ce inseamna ca 13% nu-l sprijina, dar nu stim cati din cei 13% ar iesi in strada. Nu stiu ce s-a putea intampla in Rusia astfel incat oamenii sa se trezeasca. Oamenii se tem. Vad aceste exemple, aceste procese-spectacol, si le e frica. De pilda, ieri, dupa premiera mondiala a filmului, un amic cineast din Moscova a share-uit pe Facebook vestea premierei adaugand: "Va rog, nu faceti nici un comentariu. Mi-e teama." Se astepta ca multa lume sa il injure.Askold Kurov: Nu esti pedepsit de autoritati, ci de cei care cred in propaganda rusa, si nu e usor sa fii urmarit de aceste persoane.Askold Kurov: Cred ca functioneaza, dar ele sunt mai mult, cum sa spun, sanctiuni personale. Asa cum am spus, pe ei ii intereseaza in primul rand banii. Au bani in Panama sau in alte parti in afara Rusiei. Pentru ei banii sunt un subiect sensibil. De fapt, insa, nu vad un rezultat al acestor sanctiuni, ca atunci cand pedepsesti pe cineva pentru un comportament si acea persoana pe urma isi schimba comportamentul. Nu stiu daca ei sufera din pricina sanctiunilor. Cred ca vor supravietui.Trailer film:Citeste si: www.hotnews.ro/stiri-film-21604673-video-regizorul-ucrainean-oleg-sentsov-din-spatele-gratiilor-cel-mai-mare-pacat-lasitatea.htm