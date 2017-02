Filipine: Regimul Duterte vrea ca varsta pentru raspunderea penala sa fie redusa la 9 ani si sa fie reintrodusa pedeapsa capitala

“Daca ei cresc petrecandu-si anii adolescentei in inchisoare, probabil vor fi distrusi pe viata”, a spus reprezentanta Unicef in tara, Lotta Sylwander.Actuala varsta pentru raspunderea penala din Filipine este 15 ani. Aliatii presedintelui Duterte preseaza pentru ca aceasta varsta sa fie micsorata, impreuna cu un alt proiect de lege care ar restabili pedeapsa cu maortea.Politicienii care se opun spun ca adoptarea lor ar putea duce la situatii in care copii de 9 ani sa fie condamnati la moarte.Duterte a castigat alegerile din mai anul trecut dupa o campanie in care a promis ca va ucide zeci de mii de traficanti si ca va opri dealerii sa mai foloseasca minorii drept curieri pentru droguri.Statisticile politiei nationale arata ca mai putin de doua procente din toate infractiunile din tara sunt comise de copii sub 15 ani.