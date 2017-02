Jandarmeria face verificari dupa informatiile aparute in spatiul public privind persoane care ar fi fost agresate si ridicate de jandarmi din Piata Victoriei

"Referitor la materialul care a fost adus si pe aceasta cale in atentia noastra, va precizam ca Jandarmeria este prima institutie interesata sa clarifice in mod public aspectele mentionate, care pot conduce la o perceptie gresita asupra modului de actiune al jandarmilor. Informatiile sunt deja supuse analizei la nivelul unui departament specializat, urmand sa comunicam concluziile noastre la finalul verificarii", au anuntat reprezentantii Jandarmeriei duminica dupa-amiaza.Jandarmeria scrie, insa, intr-un comentariu pe Facebook, ca "efectivele Jandarmeriei nu au efectuat arestari. In noaptea de 01 spre 02 februarie a.c., jandarmii au condus 79 de persoane spre autoritatile competente, in vederea stabilirii identitatii si a gradului de implicare si vinovatie legat de incidentele violente din Piata Victoriei".De asemenea, raspunzand unui comentariu pe Facebook, Jandarmeria mentioneaza ca la protestele din Piata Victoriei, jandarmii care au asigurat ordinea nu au purtat echipament de protectie, fiind purtat doar de cei care au intervenit pentru restabilirea ordinii cand protestul a devenit violent.Aceste precizari au loc dupa ce Casa Jurnalistului a publicat un material in care jurnalistul german Christian Gesellmann vorbeste despre noaptea de 1 spre 2 februarie, cand jandarmii au ridicat, de la protestul din Piata Victoriei, mai multe persoane suspectate ca ar fi instigat la violenta, aruncand cu petarde, fumigene si pietre.Jurnalistul a povestit cum a fost ridicat de catre jandarmi in timp ce transmitea live, pe Facebook, protestul antiguvernamental din Piata Victoriei. El sustine ca a fost lovit de jandarmi si dus, ulterior, la DIICOT fara nicio explicatie."Jandarmul isi indreapta privirea catre mine, ma vede filmand, se-apropie si striga: ᅡTreceti va rog frumos acasa, terminati cu filmatulᅡ. Dau sa plec si ma lovesc de un jandarm care cu o mana ma prinde de guler si cu cealalta incearca sa-mi insface telefonul. Intre timp, sunt inconjurat de cel putin inca doi jandarmi care ma prind de umar, ma scutura si ma lovesc cu bastoanele in spatele genunchilor", a povestit jurnalistul.El mai spune ca jandarmii, intrebati de ce i-au arestat, ar fi spus ca au primit ordin sa faca 100 de arestari, iar ordinele trebuie indeplinite.Odata cu el au fost ridicate alte 20 de persoane. Potrivit lui Christian Gesellmann, toti cei retinuti de jandarmi au fost eliberati a doua zi si declarati martori, insa politistii le-au facut vizite la domiciliu in zilele urmatoare."Politia i-a sunat la usa sambata dimineata, sa-l intrebe daca e suporter al vreunei echipe de fotbal si daca a fost platit ca sa participe la protest. ", a spus Gesellmann.