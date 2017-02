Europarlamentarul Victor Negrescu, mesaj pentru Nigel Farage: Romania nu primeste lectii de corectitudine de la un om cercetat de PE pentru coruptie

"Domnule Nigel Farage, Romania nu primeste lectii de democratie de la vinovatul pentru Brexit! si, cu atat mai putin, lectii de corectitudine de la un om cercetat de Parlamentul European pentru coruptie si abuz in serviciu! Vorbesc despre ancheta in care sunteti acuzat, alaturi de Paul Nuttall si aproape jumatate dintre europarlamentarii din partidul dumneavoastra pentru deturnare de fonduri in valoare de cca 500.000 de lire sterline. Sunt uimit de curajul pe care il puteti avea, de a iesi public cu astfel de atacuri, in conditiile in care aveti de dat niste raspunsuri in fata justitiei", arata europarlamentarul Victor Negrescu, intr-un comunicat citat de Agerpres.Eurodeputatul roman considera ca Nigel Farage s-a comportat ca un inamic al Romaniei si al poporului roman, dupa ce a facut mai multe declaratii defaimatoare la adresa romanilor: "Va solicit ca, de acum incolo, inainte sa iesiti public cu declaratii defaimatoare la adresa romanilor si a Romaniei, sa va faceti temele si sa va informati corect, pentru ca ceea ce ati sustinut in timpul emisiunii radio LBC este cat se poate de fals, generalist si populist. Nici nu e de mirare ca ajungeti sa aveti constant pozitii extremiste daca, pentru dumneavoastra, adevarul depinde de cel care il rosteste. Nu pot accepta ca un om suspect de coruptie sa pretinda ca este mai bun decat un popor intreg. Prin tot ceea ce ati spus despre romani in ultimii ani, v-ati comportat ca un inamic al tarii mele si al compatriotilor mei."Europarlamentarul roman a mai subliniat ca "Romania are toate meritele pentru a se afla in UE".Fostul lider al formatiunii britanice eurosceptice UKIP, Nigel Farage, a avut vineri seara o discutie aprinsa cu un ascultator care a intervenit in timpul show-ului sau radiofonic (LBC show), politicianul britanic sustinand ca Romania nu ar fi trebuit sa fie primita in Uniunea Europeana pentru ca "nu a incheiat tranzitia" dupa regimul comunist si este in opinia sa o tara unde coruptia este "endemica", aprecieri in urma carora respectivul ascultator l-a acuzat pe Farage de rasism, se arata intr-un articol publicat de cotidianul Express.Farage a sugerat de asemenea ca iesirea Marii Britanii din UE survine intr-un moment potrivit, intrucat el considera "incredibil" ca tara sa sa fie intr-o uniune politica cu Romania.