VIDEO Protestul anti-coruptie din Romania, dus pe covorul rosu de la Festivalul de film din Berlin

​Corespondenta din Berlin

Cineastii au avut doua pancarte pe care scria "ROMANIAN CINEMA #resist". Printre cei care au luat parte la protest s-au numarat: Oana Giurgiu, Tudor Giurgiu, Ada Solomon, Anca Damian, Crina Semciuc, Andrei Cretulescu, Alex Traila, Daniel Mitulescu, Dan Burlac, Oana Iancu.Protestul a fost organizat in mare viteza, pentru ca fiecare era venit cu treaba la festival, dar toata lumea a dorit sa participe. Oana Giurgiu si-a pus la bataie talentul de producator si a "produs", intr-o zi de duminica cand toate magazinele in Berlin sunt inchise, doua cartoane mari imprimate ca la carte.Aproape toti participantii la ineditul protest din Marlene Dietrich-Platz sunt protestatari caliti in frigul din Piata Victoriei, dar protestatarii de la Guvern poate s-ar mai incalzi daca ar afla ca la Berlin frigul e mult mai taios ca in Bucuresti, iar ceremonia de pe covorul rosu a inceput cu intarziere.Dupa ce minutul de protest a luat sfarsit, organizatorii si bodyguarzii ne-au felicitat si ne-au spus ca asa trebuie sa facem si mai departe. Protestul a fost transmis live si pe Facebook, pe contul lui Tudor Giurgiu, cu un numar record de vizualizari si partajari.