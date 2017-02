LIVE TEXT/VIDEO Noi proteste impotriva Guvernului in orasele tarii: 4.000 de manifestanti la Cluj, 2.500 la Sibiu, 2.000 la Iasi, 1.000 la Timisoara

La Iasi protestatarii scandeaza "Vrem o schimbare / La guvernare".Mars de protest pe bulevardele din centrul Constantei, la care participa aproximativ 250 de oameni. Ei se vor opri in fata sediului PSD Constanta. (Digi 24)1.000 de oameni protesteaza in centrul Timisoarei. (Digi 24)La Bistrita sunt circa 200 de protestatari in Piata Petru Rares, in fata prefecturii.Peste 2.000 de protestatari in Piata Unirii din Iasi.La Sibiu, numarul manifestantilor din Piata Mare a urcat la 2.500.La Cluj sunt la aceasta ora in strada 4.000 de oameni: "Ziua muncim, noaptea va pazim." (News.ro)Peste 1.500 de protestatari la Iasi, iar oamenii continua sa vina.Protest la IasiProtest si la Timisoara, unde s-au adunat cateva sute de oameni. Se asculta muzica si au fost aprinse lanternele telefoanelor. (Digi 24)2.000 de oameni in Piata Mare din Sibiu.Protest si la Cluj, unde s-au adunat 1.000 de oameni in Piata Unirii din centrul orasului. (Digi 24)1.000 de manifestanti in Piata Unirii din Iasi.Protest la Iasi:In Piata Mare din Sibiu s-au strans 400 de protestatari, iar oamenii continua sa vina. (Turnulsfatului.ro)La Sibiu, in jur de 200-300 de persoane s-au adunat duminica la amiaza in Piata Mare, cu cate o carte si un scaun pliant, si s-au apucat de citit, scrie Ora de Sibiu. Manifestantii s-au asezat in cerc, in zona statuii Gheorghe Lazar, iar in centru se afla un banner mare cu textul "#rezist".