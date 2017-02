Peste 100 de oameni protesteaza in fata Palatului Cotroceni

Sambata seara, in fata Palatului Cotroceni au protestat aproximativ 400 de persoane, manifestatia incheindu-se cu intonarea imnului national.Recordul de participanti la manifestatia de la Cotroceni a fost putin peste 2.000. Marti, o parte a manifestantilor au venit la protest cu autocare si microbuze inmatriculate in judetul Dolj.Miercuri seara, presedintele Klaus Iohannis a mers in mijlocul protestatarilor, incercand sa aiba un dialog cu ei. "Suntem cu totii romani", le-a spus manifestantilor presedintele Klaus Iohannis, care a stat acolo timp de cateva minute. Oamenii l-au huiduit si i-au reprosat ca a dezbinat tara, strigand "Demisia".Ulterior, Iohannis a scris pe Facebook ca intelege sa isi exercite mandatul de presedinte ascultand vocea tuturor romanilor, indiferent de optiunile lor si ca este "absolut firesc sa existe diferente de pareri", fiind dreptul fiecarui cetatean sa-si exprime convingerile pasnic si civilizat.