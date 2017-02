VIDEO Tedy Ursuleanu, supravietuitoare a incendiului din Colectiv, isi serbeaza ziua de nastere la protestul din Piata Victoriei: Trebuie sa rezistam in continuare, fie ca e frig, fie ca va ninge, noi vom fi acolo

Mesajul integral postat de Tedy Ursuleanu pe Facebook:"Va astept duminica, incepand cu ora 17:00, in Piata Victoriei, unde vom canta, vom dansa, va voi servi cu ceai cald pentru ca este ziua mea. Vrem sa sarbatorim democratia, vrem sa luptam impotriva coruptiei, care la momentul actual a cam acaparat toate institutiile de la noi. Trebuie sa rezistam in continuare, fie ca e frig, fie ca va ninge, noi vom fi acolo si va asteptam cu mare drag."Un nou protest de amploare este anuntat duminica seara in Piata Victoriei. Pentru protestul de astazi, manifestantii si-au propus sa creeze cel mai mare tricolor uman, potrivit anuntului postat de organizatori pe pagina de Facebook "Coruptia ucide". Manifestantii sunt rugati sa aduca cu ei o sursa de culoare (rosu, galben sau albastru) si o lanterna, insa organizatorii precizeaza ca vor distribui si ei foi de hartie in cele 3 culori. Tricolorul urmeaza sa fie realizat la ora 21:00.