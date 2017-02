VIDEO Protest prin lectura la Sibiu: Manifestantii s-au adunat in Piata Mare, cu carti si scaune pliante, si au citit

Protestul "Ora de lectura" a fost aprobat de Primarie, desfasurandu-se intre orele 13:00 -14:00.Ora de Sibiu a estimat numarul manifestantilor la circa 200, in timp ce Turnul Sfatului vorbeste de circa 300 de oameni, unii dintre ei venind si cu paturi, pentru a face fata frigului.Protestul a fost unul tacut, elegant, fara zgomote si scandari.Manifestantii s-au adunat in urma unui apel lansat pe Facebook."Ne intalnim duminica in Piata Mare si citim. O carte si un scaunel. Intre orele 12 si 13. Cu un A4 pe spate cu textul REZIST. Atat. Fara vuvuzele, fara fluiere, fara scandari, fara alte texte, fara sa raspundem la mobil. In liniste. Nu vindem si nu cumparam nimic. Doar citim. Fiecare poate sa citeasca orice carte: Constitutia, Codul Penal, DEX-ul, Seneca, Goethe, Dumas, Plesu, Mark Twain, Jules Verne... Sa aratam ca suntem culti", spune organizatorul protestului, pe pagina sa de Facebook."Protestul consta in lecturarea cartilor precum Constitutia, Codul Penal, Dex-ul, etc. Pe perioada desfasurarii manifestatiei persoanele participante vor avea lipit pe spate o coala A4, cu textul #rezist si vor fi imbarcati in tinute decente", se arata in apel.