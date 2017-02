Un nou protest, anuntat duminica in Piata Victoriei: Manifestantii vor sa creeze, la ora 21:00, cel mai mare tricolor uman

Potrivit anuntului, manifestantii vor fi organizati in 3 sectoare, (cum privesti spre Guvern), astfel:1. Stanga Palatului Victoria (1-2) - ALBASTRU2. Centru (intre stalpul 2-3) - GALBEN3. Dreapta Palatului Victoria (3-4) - ROSUZona de mijloc va fi delimitata de cordoane umaneDe asemenea, manifestantii sunt rugati sa ilumineze foile, in timpul evenimentului, de la o distanta de aproximativ 10-20 de cm, pentru a evita eventuale accidente."Continuam protestele in acelasi stil pasnic si creativ care ne-a facut remarcati peste hotare! Aparandu-ne drepturile, ne aparam pe noi insine! Romania NU este divizata, ROMANIA ESTE UNITA!Duminica aceasta, cream impreuna cel mai mare TRICOLOR UMAN!***Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa veniti cu sursa de culoare: ROSU, GALBEN sau ALBASTRU + o LANTERNA. In ajutorul vostru vom veni cu foi de aceleasi culori pe care la ora 21:00 ni le vom ridica deasupra capului si vom lumina cerul in culorile TRICOLORULUI.Ne vom organiza pe trei sectoare: (cum privesti spre Guvern), avand ca si recepere cei patru stalpi de iluminat din fata guvernului.1. Stanga Palatului Victoria (1-2) -> ALBASTRU2. Centru (intre stalpul 2-3) -> GALBEN3. Dreapta Palatului Victoria (3-4) - ROSUSurse culori: FOI COLORATE (NU cartoane), saci de plastic, dosare de plastic, materiale foarte subtiri, aplicatii pe telefon mobil (poze colorate intr-una din culorile de pe steag).!!!! NU UITATI DE ILUMINAREA FOILOR IN TIMPUL EVENIMENTULUI DE LA O DISTANTA DE APROXIMATIV 10-20 CM !!!!*** DETALII ORGANIZARE1.Avem nevoie de oameni care sa ne ajute cu topuri de hartie colorata + 100/200 de voluntari care sa ne ajute cu impartirea foilor in piata. Ne intalnim cu totii la ora 19:00 in fata la BRD la metrou!2.Apelam la intelegerea voastra sa va pastrati zonele de culoare pe parcursul evenimentului! - Vor exista cordoane umane care vor delimita zona galbena!Multumim!"